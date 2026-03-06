Paolo Belli al San Marino Song Contest: “Sono ancora Mr.Funk ma….” (VIDEO)

Live da San Marino– Incontriamo a San Marino Paolo Belli, in gara al San Marino Son Contest con “Bellissima”, firmata da Galeffi, Leo Paei e Riccardo Scirè.

“Sono in gara perchè voglio dare la possibilità a questi ragazzi che hanno scritto per me questa canzone di avere un palco importante dove farla conoscere. La gara? Mi spaventa un po’ perchè dopo tanto tempo mi gioco tanto. Ma la canzone sembra che l’abbia scritto io, mi hanno regalato un emozione. Sono tre grandi talenti che hanno bisogno di farsi conoscere e voglio restituire quello che ho ricevuto”.

“L’Eurovision? Un palco importantissimo. Non mi riconosco in tutto quello che vedo, ma ci sono tutti i generi ed è giusto così. Inoltre è una produzione mastodontica e in più ti dà la possibilità di confrontarti con tante altre realtà. Sono stato anche in giuria (nel 2016 ndr) Quanto a me, la mia missione è far ballare e voglio farlo anche con questa canzone”.

Ma Paolo Belli si sente più Dr.Jekyll o mr. Funk?: “Sono ancora entrambi- dice- ma non faccio più l’ora delle streghe, come dico nella mia canzone. Mr.Funk va a letto prima…”

