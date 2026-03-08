Euromusica

Top of the charts: spunta il nuovo album dei Gorillaz

di · 8 Marzo 2026

🇦🇱
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Këngë Të Vjetra-Adem Ramadani

🇦🇲
SINGOLI: Bol’she, chem blizhe- NAVAI
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇦🇹
SINGOLI:Lush life-Zara Larsson
ALBUM:Deadline- Blackpink

🇦🇿
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: What you want – Angéle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:The Mountain-Gorillaz
ALBUM Vallonia:2026: La ballade des Enfoirés- Les  Enfoirés

🇧🇾
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: Turn the lighs off – Kato ft Jon
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇧🇦
SINGOLI: Kisobran Za Suze-Edita

🇨🇿
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna -Buka

🇨🇾
SINGOLI:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:Wuthering heights – Charli XCX

🇩🇰
SINGOLI:Minder hos andre freestyle- Anton Westerlin & Mille
ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix- Interpreti Vari

🇪🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇫🇮
SINGOLI: Liekinheitin-Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇬🇪
SINGOLI: Dalev-2MUZA

🇩🇪
SINGOLI:Lush Life- Zara Larsson
ALBUM Daejà vu 1/2 – Clueso

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The mountain- Gorillaz

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Titì me preguntò- Bad Bunny
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen

🇮🇪
SINGOLI: IloveitIloveitIloveitIloveit-Bella Kay
ALBUM: The Moutain-Gorillaz

🇮🇸
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Beshe’ot havodedot-Itay levy
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: Ossessione- Samurai Jay

🇰🇿
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’

🇱🇻
SINGOLI:Aperture-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇱🇹
SINGOLI: Stateside- PinkPantheress, Zara Larsson
ALBUM: Žvėris-Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇰
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇩
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇲🇪
SINGOLI:Mašala-Isak Sabanovic

🇳🇴
SINGOLI: Sjelen-Delara
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Lekker von je -Lil Kleine
ALBUM:F*ck kleine-Lil Kleine

🇵🇱
SINGOLI: Obejmuję noce -Jonatan, Pezet, Livka
ALBUM:Spiety – Full H. D.

🇵🇹
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Gone, Gone, Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇷🇺
SINGOLI Give Me Something (for Arknights Endfield)- One Republic
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇸🇲
RADIO: Anche a vent’anni si muore-Blanco

🇷🇸
SINGOLI nazionali: 99-Jala Brat
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇸🇰
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Tebi (v dvoje) – Bohem & Zali
SINGOLI internazionali: The great divide – Noah Kahan
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇪🇸
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Por si mañana no estoy -Omar Courtz

🇸🇪
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇹🇷
SINGOLI:Kusura Basura-Blok3
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’

🇭🇺
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi

