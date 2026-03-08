Top of the charts: spunta il nuovo album dei Gorillaz
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Këngë Të Vjetra-Adem Ramadani
SINGOLI: Bol’she, chem blizhe- NAVAI
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI:Lush life-Zara Larsson
ALBUM:Deadline- Blackpink
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: What you want – Angéle ft Justice
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:The Mountain-Gorillaz
ALBUM Vallonia:2026: La ballade des Enfoirés- Les Enfoirés
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: Turn the lighs off – Kato ft Jon
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Kisobran Za Suze-Edita
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna -Buka
SINGOLI:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:Wuthering heights – Charli XCX
SINGOLI:Minder hos andre freestyle- Anton Westerlin & Mille
ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix- Interpreti Vari
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Liekinheitin-Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Dalev-2MUZA
SINGOLI:Lush Life- Zara Larsson
ALBUM Daejà vu 1/2 – Clueso
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The mountain- Gorillaz
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Titì me preguntò- Bad Bunny
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen
SINGOLI: IloveitIloveitIloveitIloveit-Bella Kay
ALBUM: The Moutain-Gorillaz
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali- Beshe’ot havodedot-Itay levy
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: Ossessione- Samurai Jay
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’
SINGOLI:Aperture-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Stateside- PinkPantheress, Zara Larsson
ALBUM: Žvėris-Jessika Shy
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI:Mašala-Isak Sabanovic
SINGOLI: Sjelen-Delara
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Lekker von je -Lil Kleine
ALBUM:F*ck kleine-Lil Kleine
SINGOLI: Obejmuję noce -Jonatan, Pezet, Livka
ALBUM:Spiety – Full H. D.
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Gone, Gone, Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI Give Me Something (for Arknights Endfield)- One Republic
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’
RADIO: Anche a vent’anni si muore-Blanco
SINGOLI nazionali: 99-Jala Brat
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Tebi (v dvoje) – Bohem & Zali
SINGOLI internazionali: The great divide – Noah Kahan
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Por si mañana no estoy -Omar Courtz
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Kusura Basura-Blok3
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi