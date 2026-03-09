Road to Eurovision 2026: Romania, Polonia, Portogallo, Cechia, Svezia, Francia, Azerbaigian (e due brani)

La settimana compresa tra il 4 e l’8 marzo ha segnato il giro di boa decisivo nel percorso verso la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, attesa alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. In sette giorni densi di annunci, cinque delegazioni hanno rivelato i propri rappresentanti — Romania, Francia, Azerbaigian, Svezia e Portogallo — mentre Israele e Regno Unito già in possesso di un artista designato, hanno presentato i brani con cui scenderanno in campo a Vienna.

Romania: Alexandra Capitanescu con “Choke me” vince la Selectia Nationala

La Selectia Nationala 2026 ha decretato come vincitrice Alexandra Capitanescu, già partecipante di The Voice of Romania con il brano “Choke me”. Tra i dodici finalisti, la scelta è stata affidata a una giuria di nomi prominenti del pop rumeno presente e passato. La Romania torna così all’Eurovision dopo l’assenza del 2024 e 2025 e lo fa conun brano molto interessante e moderno. Il paese si esibirà nella prima metà della seconda semifinale, trasmessa il 14 maggio su Rai 2, semifinale in cui l’Italia non avrà diritto di voto

Francia: Monroe, 17 anni, porta “Regarde!” sul palco di Vienna

Sarà la franco-americana Monroe Vata Rigby, in arte solo Monroe a rappresentare la Francia all’Eurovision 2026 con il brano “Regarde!”, annunciato da France Télévisions. La canzone, nasce come inno all’amore e alla capacità di connettere persone di culture diverse. Monroe – nata nello Utah da genitori emigrati in Francia dal Congo -ha soltanto 17 anni, ma è il nuovo fenomeno in Francia: nel 2025 ha vinto Prodiges, il talent di punta di France Télévisions, distinguendosi per la sua voce unica. In quanto parte dei Big 4, la Francia accede direttamente alla finale del 16 maggio alla Wiener Stadthalle. A 15 anni da Amaury Vassily è di nuovo una voce lirica, ma stavolta femminile a rappresentare la Francia, di nuovo con un operatic pop: operazione sempre rischiosissima ad Eurovision, anche dopo la vittoria di JJ sul palco di Basilea. Anzi forse proprio per quello. Il brano è forte, ma non fortissimo e la Francia non può permettersi di steccare ancora.

Azerbaigian: JIVA da The Voice

Dopo diverse settimane senza comunicazioni ufficiali, l’Azerbaigian ha svelato le proprie carte: sarà JIVA, nome d’arte di Jamila Hashimova, a rappresentare il paese del Caucaso a Vienna. A 43 anni, è la rappresentante azera più anziana di sempre. Attiva musicalmente dal 2003, ha partecipato a vari progetti tra cui l’ensemble RAST e si è esibita al Montreux Jazz Festival. Nel 2025 ha vinto la terza edizione di The Voice of Azerbaijan. a sfida per la delegazione azera è interrompere una serie nera: dal 2023 al 2025 l’Azerbaigian ha collezionato tre mancate qualificazioni consecutive alla finale, con il 2025 che ha visto i Mamagama chiudere all’ultimo posto assoluto senza ottenere alcun punto dal televoto. Qui manca ancora il brano, che probabilmente EBU ha già in mano anche se non è stato reso pubblico.

Svezia: Felicia vince il Melodifestivalen con “My system”

Felicia è la vincitrice del Melodifestivalen 2026 e rappresenterà la Svezia a Vienna con il brano “My system”. Il risultato è stato determinato dal voto congiunto del pubblico e delle giurie internazionali, che comprendevano anche l’Italia: la capodelegazione Mariangela Borneo ha assegnato i 12 punti italiani ai Medina.l trionfo di Felicia era ampiamente atteso: la cantante è l’ex interprete del personaggio Fröken Snusk, (ne avevamo parlato qui) divenuta solista dopo che il produttore le aveva impedito di togliersi il passamontagna rosa che l’aveva resa celebre. Ora è passata ad una mascherina sul volto. La Svezia, con sette vittorie all’Eurovision — record condiviso con l’Irlanda si presenta a Vienna tra le favorite. Felicia si esibirà nella prima metà della prima semifinale di martedì 12 maggio, e il pubblico italiano potrà televotare per il paese scandinavo. Il brano però è ancora una volta un prodotto da autoscontri e forse anche per questo sta cercando il consenso dei fan dichiarandosi contro la partecipazione di Israele, il solo, a suo dire, ad aver provocato dolore nella guerra.

Portogallo: i Bandidos do Cante vincono il Festival da Canção con “Rosa”

Saranno i Bandidos do Cante, con la canzone “Rosa”, a rappresentare il Portogallo all’Eurovision 2026. La band ha trionfato in un’edizione anomala del Festival da Canção: soltanto due finalisti su dieci avevano confermato la volontà di partecipare all’Eurovision Song Contest in caso di vittoria .Ancora una volta il Portogallo propone un brano in lingua portoghese e stavolta arriva sul palco un prodotto che illustra la musica popolare dell’Oltre Tago, la loro regione di provenienza. Il gruppo lusitano dovrà difendere una striscia di dieci qualificazioni consecutive alla finale della tv portoghese.

Polonia: Alicja con sei anni di ritardo

Alicja Szemplinska con “Pray” vince Finał polskich kwalifikacji e stacca il biglietto per Eurovision 2026 in quota Polonia. Una finale curiosa, il cui risultato al televoto è stato reso noto la mattina successiva. Classe 2002, la giovane ex The Voice era stata selezionata attaverso un altro talent per l’Eurovision 2020, poi cancellato dalla pandemia. Ora eccola finalmente sul palco più importante d’Europa.

Cechia: Daniel Žižka con “Crossroads”

La tv ceca ha scelto invece Daniel Žižka, cantautore, attore e insegnante di canto di 23 anni originario di Praga, selezionato internamente tramite una call pubblica. La canzone si inttola “Crossroads” e sarà resa nota nei prossimi giorni.Zižka è un artista poliedrico: oltre all’attività musicale, ha all’attivo diverse apparizioni in serie televisive ceche come attore. Attualmente studia canto e composizione presso la Conservatorio Jaroslav Ježek di Praga. Ha pubblicato diversi singoli — in precedenza sotto uno pseudonimo, con cui aveva ottenuto visibilità nelle classifiche radiofoniche ceche — e si appresta ora a lanciare il suo primo EP ufficiale sotto il proprio nome. Il suo stile mescola elementi di indie pop e musica ambient,.

Israele e Regno Unito: svelati i brani di Noam Bettan e LOOK MUM NO COMPUTER

Sul fronte dei brani, due artisti già confermati nelle settimane precedenti hanno presentato le proprie canzoni. Israele ha rivelato “Michelle”, interpretata da Noam Bettan: un pezzo pop principalmente in francese, con versi in inglese ed ebraico, che racconta la fine di una storia d’amore tossica. Tra gli autori figurano lo stesso Bettan e l’ultima rappresentante israeliana all’Eurovision, Yuval Raphael. Il brano è stato scelto tra circa 200 proposte pervenute all’emittente KAN. Bettan gareggerà nella seconda metà della seconda semifinale del 14 maggio eurofestivalnews, dove l’Italia non ha diritto di voto.

Il Regno Unito, invece, ha svelato “Eins, zwei, drei” di LOOK MUM NO COMPUTER — al secolo Sam Battle — durante lo show radiofonico The Scott Mills Breakfast Show. Il brano, fedele alle sonorità elettroniche dell’artista britannico, porta firme importanti e punta a conquistare il pubblico In quanto paese del Big 4, il Regno Unito accede direttamente alla finale: LOOK MUM NO COMPUTER si esibirà fuori gara durante la seconda semifinale del 14 maggio, visibile in diretta su Rai 2. Il Regno Unito ha assoluta necessità di tornare sotto i riflettori dopo la serie di stecche seguite al secondo posto di Sam Ryder a Torino 2022. Inoltre, è stato presentato il revamping di “Nova zora”, la canzone eurovisiva della Montegrina Tamara Zivkovic.

Manca a questo punto per completare la lineup la sola Armenia, che non ha ancora annunciato nè l’artista, nè la canzone e la pubblicazione dei brani di Cechia, Georgia e Azerbagian, più eventuali altri revamping

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo- Bandidos do Cante, Rosa

Croazia, LELEK, Andromeda

Svezia- Felicia, My System

Finlandia- Linda Lampenius & Peter Parkonen, Liekinheitin

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia-. Akylas, Ferto

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia- Vanilla Ninja, Too epic to be true

San Marino- Senhit ft Boy George, Superstar

Polonia- Alicja, Pray

Belgio- ESSYLA- Dancing on the ice

Lituania- Lion Ceccah, Solo quiero màs

Serbia- Lavina, Kraj mene

Israele- Noam Bettan. Michelle

Votano e si esibiscono anche:

Italia- Sal Da Vinci, Per sempre si

Germania, Sarah Engels, Fire

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania- Alexandra Capitanescu- Choke me

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian- JIVA

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia- Daniel Žižka, Crossroads

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca- Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem

Cipro- Antigoni, Jalla”

Norvegia- Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Malta- Aidan, Bella

Australia- Delta Goodrem- Eclipse

Ucraina- LELEKA, Ridnym

Lettonia, Atvara, Ēnā

Votano e si esibiscono anche:

Francia- Monroe, Regard

Regno Unito – Look mum no computer, Eins Zwei drei

Austria- Cosmò, Tanzschein

