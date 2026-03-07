Senhit: “Superstar è l’evoluzione di Adrenalina”. La nostra VIDEOINTERVISTA

Live da San Marino – “Superstar è l’evoluzione di Adrenalina, che a sua volta è l’evoluzione di Freaky! che a sua volta è l’evoluzione di Stand-by”. Così Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest 2026 e prossima rappresentante – per la terza volta – del Titano all’Eurovision 2026, ha spiegato il brano che l’ha portata alla vittoria nella selezione nazionale sammarinese.

“Non è una strana coppia, è una coppia unica! Un po’ rara, forse, ma io George l’ho sempre amato e forse anche idolatrato, quindi sono onorata di lavorare con lui. Eurovision? Ce lo godremo, facciamo i pre-party, arriviamo a maggio carichi e poi vediamo. Speriamo che il direttore possa fare un po’ di promozione anche in casa, è giusto che l’Italia sappia che c’è anche San Marino in gara e che può votarla.”

