Ecco “Stuhi”, il nuovo premiatissimo singolo degli Shkodra Elektronike

Beatrice Gjergji e Kole Laça aka Shkodra Elektronike sfornano un altro capolavoro. “Stuhi” (Tempesta) è realizzato insieme con Redi Hasa e conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno come questo duo di artisti albanesi ma ormai italiani da trent’anni siano una delle cose migliori del panorama attuale, forse addirittura la migliore a livello di elettronica e crossover.

Qui su Euromusica abbiamo parlato di loro ben prima che l’Europa li conoscesse a seguito della recente partecipazione ad Eurovision 2026 dove alla loro “Zjerm” è stato negato scandalosamente un podio che avrebbero largamente meritato. “Shndrit”, il loro album è un capolavoro, ma anche il successivo singolo “Fosforon” non è da meno. Questo singolo è sicuramente diverso ma non meno efficace.

rima di arrivare al grande pubblico, il videoclip ha già iniziato il suo viaggio verso vari festival, ricevendo importanti premi e riconoscimenti. Tra questi spiccano i premi per il miglior Video ai festival cinematografici di Monza, Ponza e inoltre “Cine Paris Film Festival” e “International Film Festival Greece” e agli “Europe MusicVideo Awards 2026”.

Shkodra Elektronike descrivono questo progetto come una riflessione sui tempi in cui la calma sembra falsa e la tensione aleggia sulla realtà.

“Non preoccuparti delle parole rosse o dei momenti di non movimento, non vendere loro ‘Tempesta’. In un momento in cui la verità si riduceva a momenti di calma, abbiamo deciso di creare una “tempesta”

“Zjerm”, il brano eurovisivo, ha raggiunto la posizione numero 1 in Albania: è la prima in carriera per questi due musicisti, singolarmente cresciuti in vari progetti italiani e ora diventati nomi prominenti a livello internaizonale

Mi piace: Mi piace Caricamento...