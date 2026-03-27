“Oh là là” e “C’est moi, c’est toi”: da San Marino alle radio il rilancio di Kelly Joyce

Avrebbe potuto essere una puntata della nostra rubrica “Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2026” ma “Oh là là” sta meglio sicuramente in un post dedicato al rilancio della sua interprete, ovvero Kelly Joyce. Il cammino della cantante francese, nipote di un principe Bantù ma ormai da tempo italiana d’adozione qui lo seguiamo spesso. E però stavolta merita più di una menzione, perchè il pezzo presentato al San Marino Song Contest è arrivato secondo.

Scritto fra gli altri da Emilio Munda e Piero Romitelli, il brano è addirittura in alta rotazione nelle radio italiane. A 25 anni dalla hit “Vivre la vie” è una ripartenza importante, anche in considerazione del fatto che la canzone esce per una piccola etichetta indipendente. Il brano unisce groove moderno, atmosfere raffinate e un ritornello immediato, pensato per entrare in testa fin dal primo ascolto e trovare spazio sia nei palinsesti radiofonici sia nelle playlist digitali, come appunto in effetti sta accadendo. Il brano racconta il desiderio di vivere pienamente l’amore e la vita, trasformando la musica in un linguaggio universale fatto di resilienza, leggerezza e voglia di lasciarsi andare.

Curiosamente, Kelly Joyce era uscita pochi mesi fa con un altri singolo insieme ad uno dei suou avversari al San Marino Song Contest, il dj Molella. La canzone era “C’est moi, c’est toi” e anche questa funzionava parecchio e fra l’altro ce la propone anche in italiano, una versione quasi inedita per lei a livello musicale.

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