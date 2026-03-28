Girl Group, l’indie pop indipendente che incrocia Regno Unito e Norvegia

Quale migliore idea per un gruppo di ragazze di chiamare il proprio progetto musicale “Gruppo di ragazze”?. L’hanno fatto davvero, si chiamano Girl Group a noi che siamo italiani non ci stupisce, abituati come siamo a “Ragazzi Italiani” e “Gruppo Italiano”.Regno

Questo gruppo anglo-norveegse è composto da ex studentesse del Liverpool Institute for Performing Arts, dove appunto si sono conosciute ed in soli due anni è diventato uno dei nomi di riferimento dell’indie europeo. “Little sticky pictures” è il loro nuovo EP da cui è estratta “Tell me I’m pretty”. Dalla richiesta di un ruolo da protagonista in tutti i tuoi sogni, agli applausi alla fine, questa melodia di alto livello sta scalando consensi in tutta Europa.

Si autoproducono e questo è sicuramente un valore aggiunto per un progetto che cita fra le ispirazioni le Wet Leg, di cui qui abbiamo parlato e che negli ultimi anni hanno raccolto importanti consensi anche lontano dalla scena indie, ma anche nomi di livello del pop inglese come Charli XCX e Lily Allen, passando per l’americana Chappel Roan, fenomeno degli ultimi anni,

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