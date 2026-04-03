“Another way”, la collaborazione sofisticata fra Selah Sue & The Gallands

Nasce da un incontro fortuito e da una sintonia immediata uno dei progetti collaborativi più interessanti della scena soul-pop europea: Selah Sue, icona belga dalla voce inconfondibile, e il duo padre-figlio The Gallands danno vita a Movin’, album in uscita il 20 marzo via Because Music che promette di essere molto più di una semplice collaborazione discografica.

Il singolo di lancio “Another Way” introduce perfettamente il mood del progetto belga: costruita su calde sonorità Rhodes, percussioni misurate e arrangiamenti ariosi, la traccia colloca la voce di Selah Sue al centro di un paesaggio sonoro organico e jazzistico, mixato dal pluripremiato produttore Russell Elevado. Un brano nato durante un periodo difficile per la cantautrice, che lo ha definito “un invito alla fiducia” — un momento di abbandono e apertura verso strade nuove e inaspettate.

Tutto ha avuto inizio nel 2025, quando il leggendario batterista jazz Stéphane Galland ha invitato Selah Sue a partecipare a un progetto speciale al Jazz Middelheim festival di Anversa. Quella che doveva essere una performance unica si è trasformata in qualcosa di molto più grande: un album intero, registrato tra diversi studi di Bruxelles e sessioni casalinghe, insieme al figlio di Stéphane, Elvin Galland, tastierista, produttore e compositore.

Il risultato è un disco che trasuda istinto e libertà, fedele a un messaggio preciso che attraversa ogni canzone: non lasciare che la paura freni, non fuggire dal dolore, non cercare di controllare tutto. Movin’ fonde texture jazz, melodie soul e una scrittura introspettiva in un equilibrio raro, frutto di una chimica spontanea che raramente si riesce a pianificare — semplicemente accade.

Selah Sue e The Gallands stanno portando questo progetto dal vivo in un tour europeo, per condividere dal palco l’energia e il potere curativo di una musica nata, prima di tutto, dalla comunione umana.

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