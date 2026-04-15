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Musicultura 2026: ecco i 16 finalisti. Raphael Gualazzi ospite a Recanati

di · 15 Aprile 2026

musicultura 2025 cs conferenza stampa

Entra nel vivo la fase finale di Musicultura 2026, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, con l’annuncio dei 16 finalisti selezionati dopo le audizioni live.

I 16 artisti si esibiranno dal vivo nel concerto dei finalisti, il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati con la conduzione di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 e RaiNews.it e che avrà, tra gli ospiti, Raphael Gualazzi.

Di seguito l’elenco dei 16 artisti selezionati per la fase finale:

  • Acqua Distillata canta Ribaltavapori (Trieste) – Gaia
  • Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre
  • Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta
  • DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra
  • Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola
  • Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo
  • Giovanni Toscano (Pisa) – Emma
  • Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare
  • Isabella Privitera (Bologna) – Eya
  • Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?
  • Maredè (Senigallia) – Stupido cuore
  • Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo
  • MEZZANERA (Bologna) – Piume
  • Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi
  • Rosita Brucoli (Milano) – Agente!
  • XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte

Tra questi 16 finalisti, i cui brani entrano quindi nella compilation ufficiale di Musicultura 2026, si celano gli 8 vincitori che, come di consueto, saranno selezionati dal Comitato Artistico di Garanzia e prenderanno parte alle due serate finali in programma allo Sferisterio di Macerata il 19 e 20 giugno, dove si contenderanno la vittoria finale con il premio Banca Macerata assegnato dal pubblico e i premi collaterali Targa della Critica Piero Cesanelli, Premio “Grotte di Frasassi” e il Premio per il miglior testo.

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