Musicultura 2026: ecco i 16 finalisti. Raphael Gualazzi ospite a Recanati
Entra nel vivo la fase finale di Musicultura 2026, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, con l’annuncio dei 16 finalisti selezionati dopo le audizioni live.
I 16 artisti si esibiranno dal vivo nel concerto dei finalisti, il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati con la conduzione di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 e RaiNews.it e che avrà, tra gli ospiti, Raphael Gualazzi.
Di seguito l’elenco dei 16 artisti selezionati per la fase finale:
- Acqua Distillata canta Ribaltavapori (Trieste) – Gaia
- Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre
- Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta
- DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra
- Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola
- Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo
- Giovanni Toscano (Pisa) – Emma
- Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare
- Isabella Privitera (Bologna) – Eya
- Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?
- Maredè (Senigallia) – Stupido cuore
- Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo
- MEZZANERA (Bologna) – Piume
- Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi
- Rosita Brucoli (Milano) – Agente!
- XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte
Tra questi 16 finalisti, i cui brani entrano quindi nella compilation ufficiale di Musicultura 2026, si celano gli 8 vincitori che, come di consueto, saranno selezionati dal Comitato Artistico di Garanzia e prenderanno parte alle due serate finali in programma allo Sferisterio di Macerata il 19 e 20 giugno, dove si contenderanno la vittoria finale con il premio Banca Macerata assegnato dal pubblico e i premi collaterali Targa della Critica Piero Cesanelli, Premio “Grotte di Frasassi” e il Premio per il miglior testo.