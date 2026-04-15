Musicultura 2026: ecco i 16 finalisti. Raphael Gualazzi ospite a Recanati

Entra nel vivo la fase finale di Musicultura 2026, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, con l’annuncio dei 16 finalisti selezionati dopo le audizioni live.

I 16 artisti si esibiranno dal vivo nel concerto dei finalisti, il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati con la conduzione di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 e RaiNews.it e che avrà, tra gli ospiti, Raphael Gualazzi.

Di seguito l’elenco dei 16 artisti selezionati per la fase finale:

Acqua Distillata canta Ribaltavapori (Trieste) – Gaia

(Trieste) – Gaia Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre

(Venezia) – Il rito delle ombre Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta

(Siracusa) – Chiddu ca ma resta DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra

(Lecce) – Fimmine de guerra Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola

(Bergamo) – Pelle viola Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo

(Bergamo) – La macchina del tempo Giovanni Toscano (Pisa) – Emma

(Pisa) – Emma Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare

(Treviso) – Se non dovessi più tornare Isabella Privitera (Bologna) – Eya

(Bologna) – Eya Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?

(Sassari) – Undi è l’amori? Maredè (Senigallia) – Stupido cuore

(Senigallia) – Stupido cuore Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo

(Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo MEZZANERA (Bologna) – Piume

(Bologna) – Piume Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi

(Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi Rosita Brucoli (Milano) – Agente!

(Milano) – Agente! XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte

Tra questi 16 finalisti, i cui brani entrano quindi nella compilation ufficiale di Musicultura 2026, si celano gli 8 vincitori che, come di consueto, saranno selezionati dal Comitato Artistico di Garanzia e prenderanno parte alle due serate finali in programma allo Sferisterio di Macerata il 19 e 20 giugno, dove si contenderanno la vittoria finale con il premio Banca Macerata assegnato dal pubblico e i premi collaterali Targa della Critica Piero Cesanelli, Premio “Grotte di Frasassi” e il Premio per il miglior testo.

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