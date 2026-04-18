Il surreale duetto fra TonyPitony e Tommy Cash e lo spot per Sal Da Vinci ad Eurovision 2026

A sorpresa ma non troppo. Perchè poco tempo fa Tommy Cash e TonyPitony avevano postato una foto insieme. Questo lasciava presagire ovviamente che qualcosa bollesse in pentola. Ed eccolo qua. Il duetto più irriverente d’Europa. Il cantautore siciliano, reso celebre dalle hit “Culo” e “Donne ricche”, fresco di disco di platino e il performer estone terzo ad Eurovision 2025 con “Espresso macchiato” uniscono le forze in un banger fortissimo

Come sempre, il testo va letto fra le righe, ma i due hanno già saputo dimostrare di scrivere brani nei quali dietro ad un sottotesto ironico c’è la riflessione. TonyPitony chiede a Tommy Cash di spiegargli l’amore e lui risponde:

You can’t buy with contanti

You cant’ buy with diamanti

Tony is not a Caramella

You need to find a donna bella

Ma il cantautore siracusano è più semplice e diretto, come nello stile dei suoi testi:

Quando il sangue pompa nella minchia

Punti di forza, oltre alla melodia orecchiabile anche il video in stile videogame da console anni 90 e i beat anni 80. Insomma un furbissimo prodotto commerciale, ma anche un vero e proprio banger per l’estate che è ormai alle porte.

Ma non c’è soltanto questo. La presentazione del brano li vede protagonisti, oltrechè di una serie di scatti surreali come quello che vedere, anche di un singolare spot eurovisivo. TonyPitony e Tommy Cash, vestiti in abiti da matrimonio cantano insieme “Per sempre si” di Sal Da Vinci e fanno impazzire i social. A testimonianza ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno dell’incredibile – e inspiegabile – viralità del brano dell’artista campano: un viatico niente male in vista di Eurovision 2026.

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