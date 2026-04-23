Road to Eurovision 2026, preascolti: le canzoni della prima semifinale (e non solo)

Proseguiamo il nostro viaggio di avvicinamento ad Eurovision 2026, con l’analisi e la presentazione delle 15 canzoni in gara nella prima semifinale del 12 Maggio prossimo più le due fuori gara direttamente in finale, quindi Italia e Germania. Ecco i nostri giudizi, come sempre personali e dopo vari ascolti anche delle prove live.

1 🇲🇩 Satoshi- Viva Moldova. Sicuramente un’ottima opener perché offre spettacolo e lancia un messaggio forte da un Paese che attraversa una fase cruciale della sua storia. Questo però non toglie che sia un prodotto di bassa lega, come spesso purtroppo la Moldavia offre. Col solo televoto, della qualificazione non staremmo nemmeno a discutere, ma quest’anno tornano le giurie e quindi attenzione. CAOS ORGANIZZATO

Voto 5

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

2. 🇸🇪 Felicia-My System. Si sta facendo un sacco di amici: gli israeliani (“Andrò ad Eurovision ad accertarmi che non vincano”) e gli italiani (“Voglio batterli, mi hanno dato zero al Melodifestivalen”). Dovrebbe pensare di più al suo brano, la cosa peggiore in gara per Svezia da 20 anni a questa parte, un intruglio a base di dubstep buono solo per l’autoscontro o quando sei parecchio ubriaco, che ha beneficiato dell’onda lunga di quando lei era Froken Snusk (questa). Purtroppo è la Svezia e non ci sarà una seconda Anna Bergendahl. Peccato, lo meriterebbe. ARIDATECE I KAJ

Voto 3

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

3 🇭🇷 Lelek- Andromeda. Uno di quei brani molto divisivi, nei quali farà la differenza come lo metteranno in scena. Il tema è molto bello e permette di ricordare un pezzo di storia dei Balcani poco noto. Premio al coraggio per una scelta sicuramente fuori dagli schemi che mescola tradizione e modernità. Le giurie dovrebbero apprezzare (e anche io), il televoto è da vedere. Non andremo a Zagabria, ma non averle in finale sarebbe un delitto. RAFFINATE

Voto 7

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

4.🇬🇷 Akylas- Ferto. Vale quanto detto per Satoshi, qui all’ennesima potenza visto che trattasi di artista divenuto virale su TikTok proprio con brani di questo tipo. Mi resta difficile, sinceramente però capirne il senso soprattutto col ritorno delle giurie in semifinale anche se si sente che c’è dietro una produzione di livello (Theofilos Pouzbouris dei Freaky Fortune). Molto dipenderà da cosa penseranno le giurie e quindi probabilmente da quello che metterà in scena. THE SAFETY DANCE

Voto 4

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

5.🇵🇹 Bandidos do Cante- Rosa. Questo è invece il pezzo perfetto per le giurie, che al televoto faticherà. Un plauso al Portogallo perché continua a scegliere produzioni di livello senza pensare ad Eurovision. C’è dentro tutto il fascino del Cante Alentejano mescolato con le sonorità moderne e ha un testo d’amore bellissimo e non banale, profondamente radicato nel territorio. La loro grande armonia all’unisono è un punto di forza che pochi artisti possono vantare. Basterà? GARANZIA DI QUALITA’

Voto 9

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

6.🇬🇪 Bzikebi- On Replay. Niente di nuovo sul fronte orientale, verrebbe da dire. Tutto già visto, brano che ricalca molti clichè eurovisivi, pensato per la rassegna e con poco futuro fuori da essa. Tuttavia qui siamo di fronte ad un trio che è stato rimesso insieme per l’occasione e senza particolari velleità – fanno tutti un altro lavoro – se non l’aspirazione più che legittima di riportare la Georgia in finale. Lo schema è un po’ quello ripetitivo della Grecia, ma qui in più c’è la performance e – soprattutto – la popolarità del trio fra i fan. REPLAY (appunto)

Voto 6.5

Possibilità di qualificazione:🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

F 🇮🇹 Sal Da Vinci – Per sempre si. Chi ci legge sa cosa penso di questo brano. Ma questo è l’Eurovision e l’Italia si tifa senza esitazioni. Il fatto che sia diventato incredibilmente virale induce a considerare nient’affatto peregrina l’ipotesi di una gara per i piani altissimi. ACCUSSI’

Voto: DAJE

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴🔴

7 🇫🇮 Linda Lampenius & Pete Parkhonen- Liekinheitin Saldamente in testa alle classifiche dei bookmakers, se vincesse non ruberebbe nulla: è sicuramente un prodotto di qualità, ben cantato e suonato altrettanto bene da una delle violiniste pop più celebri d’Europa. Molto farà quello che ci costruiranno attorno: YLE ha inviato un booklet di 30 pagine articolatissimo, promettendo una messa in scena epica. Il pezzo è oggettivamente forte, fossi in voi un’occhiata agli aerei per Tampere la inizierei a dare. WINNER FEELING

Voto 8.5

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴🔴🔴

8 🇲🇪Tamara Živković- Nova Zora: Attenzione a dare per spacciato come al solito il Montenegro, perché il revamp ha potenziato questo pezzo che adesso non sfigurerebbe nelle radio europee. Senza dubbio la cosa più contemporanea portata in gara dal Paese da quando è in concorso e in assoluto fra le più moderne dell’edizione. La presenza della Serbia (anche l’autore del brano è serbo) e della Croazia l’aiuterà molto. UNDERDOG

Voto 8

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

9 🇪🇪 Vanilla Ninja- Too epic to be true. Da estimatore delle Vanilla Ninja ho sentimenti contrastanti. Il pezzo è un onesto rock primi anni 2000, suonato e cantato bene da tre che fanno musica da oltre 15 anni. E però le giurie potrebbero giudicarlo generico e non sbaglierebbero. Personalmente apprezzo, anche conoscendo come sono tornate nel mainstream cinque anni fa, ma mi metto nei panni dell’eurofan che le conosce dalla partecipazione del 2008 (questa) e potrebbe dire che quasi è la stessa canzone. REMAKE

Voto 6.5

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

10 🇮🇱 Noam Bettan- Michelle A dispetto delle critiche e dell’odio che subisce, Israele ha sempre pezzi qualità. “Michelle” non fa eccezione, anche se il confronto con le tre entries precedenti della tv è negativo. Solo un giudice o un telespettatore in malafede può dire che non sia una produzione di livello cantata molto bene, soprattutto quest’anno che il testo non ha nulla a che fare con la guerra.

Voto 7

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴 (ma in realtà nessuno porterà il concorso a Tel Aviv, ovviamente)

F 🇩🇪 Sarah Engels- Fire. Standard eurovisivo all’ennesima potenza. Tutto molto bello, piace a noi fan. Che però abbiamo in testa Eleni Foureira e “Fuego”, di cui questo brano è il “generico”, anche nel titolo. C’è tutto il pacchetto per un ventesimo posto, a meno che non faccia una performance da spazzare via la concorrenza

Voto 6.5

Possibilità di vittoria: 🔴

11 🇧🇪 Essyla- Dancing on the Ice. Non mi spiego lo scarso hype per uno dei pochissimi pezzi che potrebbero girare adesso nelle nostre radio. Pop fresco e radiofonico, penalizzato da un presenza scenica dell’artista non proprio eccezionale. Live è andata sin qui così così e questo forse è il suo vero tallone d’Achille. ALTALENA

Voto 9

Possibilità di qualificazione: da 🟢 a 🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

12 🇱🇹 Lion Ceccah-Solo quiero màs. Non so come giudicare esattamente questa proposta ma in generale non mi piace. Sicuramente originale e fuori dagli schemi eppure forse non abbastanza forte da convincere le giurie. Che in un confronto di costruzioni armoniche simili con la Finlandia, sceglieranno sicuramente la prima. Prima o poi andremo a Vilnius, perché lo meritano. Non l’anno prossimo. IN BILICO

Voto 5

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

13 🇸🇲 Senhit ft Boy George- Superstar Si aspetta di sentire la versione completa con la partecipazione di Boy George, che al San Marino Song Contest abbiamo soltanto assaggiato. Per il resto, come sapete, qui non diamo giudizi sugli amici. Solo tifo.

Voto: DAJE

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

14 🇲🇨 Alicja-Pray. Se vi piace il genere “giovane cantante di talento con grande voce”, allora apprezzerete il pacchetto, che però comprende uno strano patchwork musicale molto eurovisivo nella costruzione ma piuttosto freddo a livello emozionale. Canta oggettivamente benissimo, ed è solo per questo che merita per me la sufficienza. Il resto lo potrebbe fare, forse il voto della diaspora che per la Polonia è sempre molto forte.

Voto: 6

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

15 🇷🇸Levina- Kraj Mene. Anche qui, questa cosa vi piacerà se amate il genere goth metal. Va dato atto anche alla Serbia di aver portato qualcosa di molto lontano dagli stereotipi eurovisivi che le appartengono, mostrando che anche da quelle parti ci danno dentro con le chitarre distorte. Tuttavia, se penso che i Lord of The Lost con un pezzo molto più forte, nel 2023 sono arrivati in fondo, credo che loro faticheranno molto. Potrebbero giovarsi del voto in abbinata coi cugini del Montenegro e anche della Croazia. Le tre slave insieme potrebbero andare in finale a braccetto.

Voto 5

Possibilità di qualificazione: 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

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