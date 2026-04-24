Road to Eurovision 2026, preascolti: le canzoni della seconda semifinale (e non solo)

Seconda parte del percorso di avvicinamento ad Eurovision 2026. Analisi e Presentazione delle 15 canzoni in gara nella seconda semifinale del 14 Maggio prossimo più le tre fuori gara direttamente in finale, quindi Francia, Austria e Regno Unito. Ecco i nostri giudizi, come sempre personali e dopo vari ascolti anche delle prove live.

1 🇧🇬 Dara- Bangaranga: Banger eurovisivo generico che c’entra poco con la produzione di Dara ma che qui funge da opener. Ha dentro tante cose già viste e sentite, come da marchio della premiata ditta Kontopoulos, ma incollate a casaccio. Destinata a fare bene al televoto, poi dipenderà da quello che ci verrà costruito attorno. TUNZ TUNZ E DUBSTEP

Voto: 5.5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

2 🇦🇿 Jiva- Just Go: Apprezzo sempre il fatto che ormai da qualche anno gli azeri abbiano finalmente smesso di fare acquisti in Svezia. Il problema è che sin qui la scelta autoctona non sta dando risultati. Ancora una volta siamo di fronte ad un pezzo debolissimo, una ballad anni 90 che difficilmente passerà il turno senza una prova vocale muscolare. (TROPPO) VINTAGE

Voto: 5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

3🇷🇴 Alexandra Capitanescu- Choke me: Del sano glam rock, che non guasta mai. E il fatto che lo porti un Paese solitamente noto ad Eurovision per l’ultrapop interpretato da avvenenti donzelle scosciate è un bel segnale di cambiamento. Molto dipenderà da come lo canta, ma il pezzo è forte e merita la qualificazione. WELCOME BACK

Voto: 8

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

4 🇱🇺 Eva Marija- Mother Nature: Al terzo brano dal suo rientro, il Lussemburgo si affida ad una produzione genericissima – per giunta in inglese – dove l’unico vero prop è il violino. Cantato da qualunque altro Paese non passerebbe il turno, ma RTL è una potenza e in più la cantante è slovena, nell’anno in cui la tv di Lubiana boicotta. Basterà? COMPITINO

Voto: 5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

5 🇨🇿 Daniel Zizka- Crossroads: Power ballad intensa ma piuttosto oscura. Difficile da digerire al primo ascolto, soprattutto per lo spettatore casuale. Il classico brano che le giurie potrebbero salvare da una morte certa in semifinale, particolarmente se supportato da adeguata prova vocale. COMPLESSO

Voto: 6

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

F 🇫🇷 Monroe- Regarde: Non c’è dubbio che siamo di fronte ad un talento cristallino di enormi prospettive (ha solo 17 anni), ma se parliamo del brano il confine fra il bellissimo esercizio di stile e l’effetto wow è sottilissimo. Può vincere? Forse. Ma non è detto che sia un bene. IL BUCO CON LA MENTA INTORNO

Voto: 7 (per la prova vocale)

Possibilità di vittoria 🔴🔴🔴🔴🔴

6 🇦🇲 Simòn-Paloma rumba: Vedi alla voce Bulgaria, con la differenza che fa muovere molto meno dalle sedie e non si canticchia nemmeno ARIDATECE I LADANIVA

Voto: 4

Possibilità di qualificazione 🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

7 🇨🇭 Veronica Fusaro-Alice: Il fatto che non sia un brano pensato per Eurovision bensì una traccia dell’album è allo stesso tempo la sua forza e la sua debolezza. Siamo di fronte ad un prodotto di qualità che le giurie apprezzeranno. Ma la Svizzera non è l’Italia o la Francia e dovrà sgomitare. CLASSE

Voto: 7

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

8 🇨🇾 Jalla-Antigoni: L’Eurovision è il grande gioco degli stereotipi e questo è il classico brano che ti aspetteresti da un Paese a matrice greca. C’è la mano di Claydee, un gigante del genere e si sente, è tutto così completamente costruito e per nulla genuino eppure terribilmente coinvolgente. La carica di sensualità dell’artista farà il resto. CLASSIC

Voto: 7

Possibilità di qualificazione🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

F 🇦🇹 Cosmò- Tanzschein: Cosmò gioca in casa e non ha alcuna velleità di vittoria, deve soltanto evitare di fare come i Makemakes nel 2015 sempre a Vienna e cioè arrivare a fondo plotone. Ci riuscirà. NO STRESSO

Voto: 6

Possibilità di vittoria 🔴🔴

9 🇱🇻 Atvara-Ena Un altro brano difficile, dove a farla da padrone è la vocalità dell’artista. Di tutte le produzioni del genere in questa edizione è quella che funziona meglio in chiave eurovisiva e va dato merito alla Lettonia di aver proseguito sulla strada della qualità senza curarsi troppo del resto. SPESSORE

Voto: 7

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

10🇩🇰 Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem: Non c’è niente di particolarmente originale in questo brano, eppure è esattamente quello che il pubblico eurovisivo vuole sentire. Facile prevedere che assisteremo ad una performance che farà da boost con le giurie. EUROVISION STARTER PACK

Voto: 7

Possibilità di qualificazione🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴

11🇦🇺 Eclipse- Delta Goodrem: Delta Goodrem arriva all’Eurovision con un brano che è poco più del minimo sindacale rispetto alle sue cose, ma in una edizione così debole sembra una roba da Premio Tenco. Pop internazionale dei primi anni 2000, per il quale basterà un po’ di mestiere. Controllate gli hotel di Berlino (si, se vince si andrà probabilmente in Germania). TI PIACE VINCERE FACILE

Voto: 7.5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴🔴🔴

12🇺🇦 Leleka- Rydnim: Vidbir continua a mantenere una qualità altissima delle produzioni, anche quando, come in questo caso non ha un brano abbastanza forte per vincere. Leleka è un brano difficile, soprattutto per il pubblico casuale, ma c’è dietro una produzione di spessore e si sente tutta. TALENTO

Voto: 7

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴

F 🇬🇧 Look Mum No Computer- Eins Zwei Drei: Una scelta sicuramente originale e di rottura che restituisce un po’ di giustizia alla Terra d’Albione. Il posizionamento dipenderà da quanto casino organizzato riuscirà a costruire. FINALMENTE LOCURA

Voto: 7.5

Possibilità di vittoria 🔴

13 🇦🇱 Alis- Nan: Non è facile, oggettivamente, presentarsi in gara dopo una produzione come quella degli Shkodra Elektronike dello scorso anno. E infatti l’Albania è tornata sui suoi standard. Bella, ma non bellissima. Non immediata e stavlta forse nemmeno sufficientemente forte. RISCHIATUTTO

Voto: 6.5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴

14 🇲🇹 Aidan- Bella: Ballata dal sapore molto europeo che non t’aspetteresti da un Paese come Malta che lo scorso anno ballava sui palloni da ginnastica aerobica sperando di fare il botto con un brano dal testo equivoco. Il livello basso di quest’anno alza di molto le possibilità, ma è nel complesso una produzione di ottima fattura. LESS IS MORE

Voto: 7

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴🔴🔴

15🇳🇴 Jonas Lovv- Ya Ya Ya Ya: La Norvegia cerca la strada del pop alternativo quasi da musical americano e nel complesso tira fuori un numero gradevole, che però necessità di una spinta per fare completamente breccia. Sulla qualificazione comunque ci sono pochi dubbi

Voto: 6.5

Possibilità di qualificazione 🟢🟢🟢🟢🟢

Possibilità di vittoria: 🔴🔴

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