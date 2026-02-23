Verso l’Eurovision 2026: per l’Austria Cosmò con “Tanzschein”
L‘Austria ha scelto il proprio rappresentante per Eurovision 2026, che proprio il Paese ospiterà alla Wiener Stadthalle dal 12 al 16 Maggio prossimi. ne “Vienna Calling – Wer singt für Österreich?” ha visto la vittoria di Cosmò col brano “Tanzschein”, sicuramente originale.
Benjamin Gedeon, 19 anni, è un nome già noto in Austria e in generale nel panorama di lingua tedesca, per la sua partecipazione nel 2020 a The Voice of Germany Kids, in cui fece parte della squadra di Alvaro Soler.
“Tanzschein” è il primo singolo importante dopo un EP autopubblicato nel 2025 e alcuni singoli “not charted”, tutti in lingua inglese, alcuni dei quali seguiti alla partecipazione al talent “podium.jazz.pop.rock.”, che ha vinto nel 2021. Per la prima volta si esibisce quindi in tedesco. Ovviamente rappresentando il Paese ospitante e campione in carica, Cosmò canterà direttamente in finale oltrechè- fuori gara – nella seconda semifinale.
La situazione attuale
PRIMA SEMIFINALE
Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2
Prima Metà
Georgia- Bzikebi
Portogallo
Croazia, LELEK, Andromeda
Svezia
Finlandia
Moldavia- Satoshi, Viva Moldova
Grecia-. Akylas, Ferto
Seconda Metà
Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora
Estonia- Vanilla Ninja, Too epic to be true
San Marino
Polonia
Belgio- ESSYLA- Dancing on the ice
Lituania
Serbia
Israele- Noam Bettan
Votano e si esibiscono anche:
Italia
Germania
SECONDA SEMIFINALE
Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Armenia
Romania
Svizzera- Veronica Fusaro
Azerbaigian
Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature
Bulgaria- Dara
Cechia
Seconda Metà
Albania- Anis, Nân
Danimarca- Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem
Cipro- Antigoni, Jalla”
Norvegia
Malta- Aidan, Bella
Australia
Ucraina- LELEKA, Ridnym
Lettonia, Atvara, Ēnā
Votano e si esibiscono anche:
Francia
Regno Unito – Look mum no computer
Austria- Cosmò, Tanzschein