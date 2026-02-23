Verso l’Eurovision 2026: per l’Austria Cosmò con “Tanzschein”

L‘Austria ha scelto il proprio rappresentante per Eurovision 2026, che proprio il Paese ospiterà alla Wiener Stadthalle dal 12 al 16 Maggio prossimi. ne “Vienna Calling – Wer singt für Österreich?” ha visto la vittoria di Cosmò col brano “Tanzschein”, sicuramente originale.

Benjamin Gedeon, 19 anni, è un nome già noto in Austria e in generale nel panorama di lingua tedesca, per la sua partecipazione nel 2020 a The Voice of Germany Kids, in cui fece parte della squadra di Alvaro Soler.

“Tanzschein” è il primo singolo importante dopo un EP autopubblicato nel 2025 e alcuni singoli “not charted”, tutti in lingua inglese, alcuni dei quali seguiti alla partecipazione al talent “podium.jazz.pop.rock.”, che ha vinto nel 2021. Per la prima volta si esibisce quindi in tedesco. Ovviamente rappresentando il Paese ospitante e campione in carica, Cosmò canterà direttamente in finale oltrechè- fuori gara – nella seconda semifinale.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia, LELEK, Andromeda

Svezia

Finlandia

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia-. Akylas, Ferto

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia- Vanilla Ninja, Too epic to be true

San Marino

Polonia

Belgio- ESSYLA- Dancing on the ice

Lituania

Serbia

Israele- Noam Bettan

Votano e si esibiscono anche:

Italia

Germania

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca- Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem

Cipro- Antigoni, Jalla”

Norvegia

Malta- Aidan, Bella

Australia

Ucraina- LELEKA, Ridnym

Lettonia, Atvara, Ēnā

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito – Look mum no computer

Austria- Cosmò, Tanzschein

