Le interviste live dal turquoise carpet di Eurovision 2026
Il tourquoise Carpet di Eurovision 2026 è stato come sempre foriero di grande spettacolo. In parte ve lo abbiamo raccontato nel nostro videoeditoriale, ma in queste videointerviste potete trovare un altro estratto dell’essenza di questa parte importante di Eurovision 2026.
Da Delta Goodrem, a Sal Da Vinci passando per le Lelek, ecco un piccolo estratto delle sensazioni degli artisti in gara in questa edizione, a poche ore dal debutto ufficiale che come potete leggere, sarà già stasera con la prima semifinale per le giurie.