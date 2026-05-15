Eurovision 2026: la seconda semifinale. Fuori Svizzera, dentro Romania e Australia

Live da Vienna • La seconda semifinale dell’Eurovision 2026 si chiude con un risultato bene o male prevedibile. Accedono alla finale Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Cechia. Fuori dai giochi quindi la Svizzera di Veronica Fusaro, il Lussemburgo di Eva Marija che manca la finale per la prima volta nella storia, Lettonia, Armenia e Azerbaigian.

Se da un lato prende quota la Danimarca di Søren Torpegaard Lund, dall’altro si conferma la principale indiziata per la vittoria finale Delta Goodrem, portacolori dell’Australia, autrice ancora una volta di una performance a dir poco perfetta. Molto bene anche Alis, rappresentante dell’Albania, che conquista un’altra finale – la seconda consecutiva – segno che la “cura” Elhaida Dani sta facendo benissimo al Festivali i Kenges.

Dispiace per l’eliminazione di Veronica Fusaro, portacolori della Svizzera, a cui non è bastata una performance ben studiata dal punto di vista visivo e un’esecuzione molto buona del suo brano, “Alice”. Forse un brano non immediato e già noto molto prima dell’Eurovision – “Alice” non era nemmeno un singolo dell’album “Looking for connection” – non ha aiutato l’artista di Thun di origini italiane.

Per quanto riguarda i finalisti di diritto, molto bene il padrone di casa Cosmó – che ha coinvolto l’intera arena e la sala stampa con la sua coreografia –, la francese Monroe straordinaria dal punto di vista vocale ma con un brano che è grosso modo un esercizio di stile bello e buono, molto male invece il portacolori britannico Look mum no computer, per cui viene da chiedersi quali obiettivi abbia la BBC in ottica Eurovision.

L’appuntamento è per sabato 16 con la finale, visibile in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, Rai Radio 2 con le voci di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, o in alternativa su San Marino RTV raccontata da Anna Gaspari e Gigi Restivo e su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa.

Immagine in evidenza: Alma Bengtson/EBU

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…