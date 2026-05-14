Eurovision 2026: le prove della seconda semifinale. Australia in corsa per la vittoria

Live da Vienna • La giornata di prove della seconda semifinale dell’Eurovision 2026 volge al termine, ma nuove certezze arrivano con gli ascolti in arena e in sala stampa.

Prima fra tutte, l’Australia, quest’anno rappresentata da Delta Goodrem, che non è in gara tanto per partecipare e si rivela essere l’unica vera rivale della Finlandia per la corsa al microfono di cristallo. Il brano, “Eclipse”, è messo in scena in maniera particolare, unica, e la straordinaria capacità vocale di Delta amplifica il tutto.

Qualche dubbio, al contrario, sorge su Monroe. La rappresentante della Francia, con il brano “Regarde!”, non ha alcun problema dal punto di vista vocale, anzi è la migliore tra gli artisti in gara in termini di vocalità. Il problema è che oltre al brano, che è un esercizio di stile – bellissimo, per carità, ma rimane tale –, la performance è sostanzialmente piatta.

Al contrario non è piatta per nulla la performance di Look mom no computer, il portacolori del Regno Unito, su cui però non ci sbilanciamo e non diamo ulteriori dettagli perché è semplicemente da non perdere, in un senso o nell’altro.

In questa giornata però non ci sono state soltanto le prove, bensì hanno avuto luogo due incontri – rispettivamente a Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia in Austria, e all’Arena21 nel MuseumQuartier – a cui abbiamo assistito, il primo con protagonisti Sal Da Vinci insieme a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini e il secondo che ha visto Sal Da Vinci e Sarah Engels eseguire i loro brani in gara.

Immagine in evidenza: Corinne Cumming/EBU

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