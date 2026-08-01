“Te amo”, la calda estate latina di Kalomira

Kalomira Sarantis ha pubblicato “Te Amo”, il suo nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

L’artista greco.americana resta legata soprattutto alla sua partecipazione all’Eurovision 2008, quando con “Secret Combination” portò la Grecia al terzo posto nella finale di Belgrado. Da lì in poi la sua carriera è proseguita senza grandi pause: nuovi progetti, uscite regolari, un pubblico che l’ha seguita nel tempo.

Il brano è pubblicato da Heaven Music in Grecia ma è in alta rotazione in diverse radio europee. La musica porta la firma di Konstantinos Pantzis, mentre il testo è di Kalomira stessa, che scrive spesso in prima persona le proprie canzoni.

Il titolo, in spagnolo, contrasta con un testo scritto in inglese – una scelta non insolita nel pop contemporaneo. Il tema è quello di un amore improvviso, raccontato con un tono leggero, senza troppe complicazioni.

Musicalmente “Te Amo” si muove sui binari già noti dell’artista: produzione pulita, ritmo pop, voce riconoscibile. Niente stravolgimenti rispetto al suo repertorio precedente, ma nemmeno la sensazione di un brano fatto per inseguire tendenze.

Benchè non sempre al centro del mainstream, Kalomira continua a lavorare tra Grecia e mercato internazionale, con un catalogo che si aggiorna con regolarità ormai da quasi vent’anni.E ora con questo singolo, è decisa ad essere parte della colonna sonora delle estati mediterranee.