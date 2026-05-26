“Bangaranga” di Dara nelle radio e charts italiane: tutti i precedenti bulgari

Nonostante l’Italia sia il solo Paese che ha quasi completamente ignorato le canzoni di Eurovision 2027, “Bangaranga” ce l’ha fatta. La canzone di Dara, che ha portato in Bulgaria il trofeo è arrivata sino al numero 2 nelle charts diglitali italiane e alla 11 su Spotify. Per quanto riguarda la classifica ufficiale FIMI si è fermata al numero 53, la posizione più bassa in Europa. Ma comunque è entrata in classifica. E ora il brano sta girando nelle radio italiane.

La presenza di un’artista bulgara nelle charts e radio italiane è merce abbastanza rara. Solo recentemente infatti si sono affacciati alcuni artisti nel nostro airplay e l’ultimo bulgaro arrivato ai vertici di Eurovision, ovvero Kristian Kostov, secondo dietro Salvador Sobral nel 2017, non entrò nelle charts italiane (e a dire il vero fece malino un po’ dovunque). Vediamo allora qualche precedente.

Nika Paris

Di Nika Paris, al secolo Nikol Palascheva parlammo in occasione della sua partecipazione, appena sedicenne, ad X Factor 2021. Assistita da Doriana Koumanova, la giovane bulgara di stanza a Milano ha una predilezione per il francese. “Tranquille (Mon coeur)”, il primo singolo dopo la fine del talent superò i 400.000 streaming su X Factor. Ma la vera popolarità è arrivata, con ampi passaggi nelle maggiori radio nazionali, in occasione della sua partecipazione al singolo “Amnesie” di Vegas Jones.

El Ma (Elmira Marinova)

Altra artista lanciata da Doriana Koumanova e pure lei passata da X Factor, El Ma – al secolo Elmira Marinova – classe 2007 è diventata lo scorso febbraio la prima bulgara a partecipare a Sanremo. Insieme al rapper perugino Blind e al dj padovano Soniko (tutti prodotti come lei da Beppe Stanco) la canzone “Nei mieI DM” non ha però superato la semifinale dopo aver vinto Area Sanremo. La canzone è stata lungamente in alta rotazione nelle radio italiane. Noi di El Ma abbiamo parlato diverse volte su questo sito. Nel 2025 è stata in alta rotazione col singolo “Beats again”.

Sylvie Vartan

No, non è un errore. Sylvie Vartan è infatti nata da padre bulgaro di origine armena e madre ungherese, poi trapiantati in Francia. E fu protagonista anche in Italia con alcune delle canzoni yè-yè style che conquistarono la Francia. Questa “Twiste et chante” del 1963 è per esempio una cover di “Twist and shout” incisa dai The Top notes due anni prima. Ma ancora più popolare fu la sua versione di “Loco-motion“, resa celebre da Dee Dee Sharpe: prima in Francia, arrivò anche nelle nostre tv. In Italia però sicuramente il suo brano più celebre, protagonista nelle nostre classifiche e in tv è “Come un ragazzo”, versione in italiano del suo originale francese, che ha raggiunto il sesto posto. Fra l’altro due anni fa ricantò questo brano – dedicato al marito Tony Scotti- in una apparizione a Domenica In.

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