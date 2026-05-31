Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Dara con “Bangaranga” conquista l’Europa

di · 31 Maggio 2026

🇦🇱

SINGOLI:44 Blinda- Cllevio Masoni
ALBUM: Bad diva-Melinda Ademi

🇦🇲
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Iceman-Drake

🇦🇹
SINGOLI:Bangaranga- Dara
ALBUM:Stammtischparolen-Trema & Tream Boii

🇦🇿
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM::Iceman-Drake

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: So easy (To fall in love)-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: Du Bist Meine Heimat- Unheilig
ALBUM Fiandre:Negen levens- Camille
ALBUM Vallonia:Thriller- Micheal Jackson

🇧🇾
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Unleashed-MBT

🇧🇦
SINGOLI:Bass & Rave- Jala Brat

🇨🇿
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Karakoram DLC-PTK

🇨🇾
SINGOLI:Jalla-Antigoni
ALBUM: Iceman-Drake

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:Peaches!- The Black Keys

🇩🇰
SINGOLIDrunker- Kesi  ft Annika
ALBUM:Men så kom i morgen- Kesi

🇪🇪
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: Iceman-Drake

🇫🇮
SINGOLI: Tuhlaajapoika-Ani, Sara Bee
ALBUM: Maailma on mun-Minttu

🇫🇷
SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze
ALBUM Oubliez moi- JUL

🇬🇪
SINGOLI: Chornyye glaza-VEXTI

🇩🇪
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM Stammtischparolen-Trema & Tream Boii

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:Florescence-Maisie Peters

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Bogota-Ivan Gresko
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM: Rust in peace- Megadeth

🇮🇪
SINGOLI:The cure-Olivia Rodrigo
ALBUM:The essential-Micheal Jackson

🇮🇸
SINGOLI: Janice STFU- Drake
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Oza lech barach -Oshik Levi
SINGOLI Internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Ryan Ted – Tedua

🇰🇿
SINGOLI:Sen! Shiza & Aikyn Tolepbergen
ALBUM: Zeiin- Sadraddin

🇱🇻
SINGOLI: Runway-Lady Gaga & Doechii
ALBUM:Iceman-Drake

🇱🇹
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM: Zveris-Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Seven-Jung Kook ft Latto
ALBUM: Trink aus, wir müssen gehen!“ + Bonusalbum “Alles muss raus!“- Die Toten Hosen

🇲🇰
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Neading home- Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Man I need-Olivia Rodrigo
ALBUM: Iceman-Drake

🇲🇩
SINGOLI:Sade- Indiya & Xcho & Mot
ALBUM:Iceman-Drake

🇲🇪
SINGOLI:101 Ruza- Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI: Håpløs- Roc Boyz, Vinni
ALBUM:  Hejmakjaer- Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI: Cheerio- Justen de Wildt
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇵🇱
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Stromo-Donguralesko

🇵🇹
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Iceman-Drake

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:IDK-Idcash

🇷🇺
SINGOLI Vertigo- Avalan Rokston
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇲
RADIO:Al mio paese- Serena Brancale, Levante, Delia

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: Where is my husband- Raye
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM:Karakoram DLC-PTK

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Drama – Samantha Maya
SINGOLI internazionali:Mr. know it all – Teddy Swims
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇪🇸
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Bangaranga-Dara
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodj

🇨🇭
SINGOLI: Billie Jean- Micheal  Jackson
ALBUM:Iceman-Drake

🇹🇷
SINGOLI Nazionali: Kusura Basura-Blok3
SINGOLI internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM: LEMONADE – The 2nd Album (GISELLE Special Version)-Aespa

🇺🇦

SINGOLI:  Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM: Born in the Echoes (Deluxe Edition)-Chemical Brothers

🇭🇺
SINGOLI: SZEXI BB- Bruno feat. Bereczki Zoltán
ALBUM: Iceman-Drake

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *