“Den Sidste Nat”, dopo 15 anni il ritorno discografico delle Sukkerchok

Un clamoroso salto indietro con la memoria per chi segue la musica internazionale. Sono tornate le Sukkerchok, uno dei fenomeni musicali del primo decennio del 2000. Allora quartetto, le danesi furono fra le protagoniste del pop scandinavo con melodie orecchiabili e sound tipico della produzione di quelle parti.

Disco d’oro col loro album d’esordio “Hvor som helst – når som helst” accompagnato dalla title track come singolo, sfiorarono la partecipazione ad Eurovision 2009: “Det Det” raggiunse la finale del Dansk Melodi Grand Prix. A Mosca andò Brinck, ma la loro canzone fu ancora disco d’oro.

Per loro due album e tre anni di grande successo, con una seconda poco fortunata partecipazione al concorso nazionale danese per Eurovision, poi all’improvviso lo scioglimento, all’apice del successo. Non furono mai esattamente chiariti i motivi della fine di questo sodalizio, che poco prima dell’ultimo singolo aveva già perso per strada Simone Cameron, figlia della danese-americana Debbie, già due volte rappresentante danese ad Eurovision.

Nel 2020, in formato trio avevano annunciato il rientro che però non aveva originato nuove canzoni. Ora ecco “Den Sidste Nat” che fra l’altro riallaccia la collaborazione con una delle loro principali autrici, quella Lise Cabble che nel frattempo ha vinto come autrice Eurovision 2013 (“Only Teardrops” di Emmelie De Forest) e oggi è parte del collettivo The Arrangement, protagonista in molte produzioni pop non soltanto scandinave e altri brani eurovisivi.

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