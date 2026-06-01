I Piqued Jacks debuttano in italiano: due singoli, poi l’album

Rieccoli, sulla cresta dell’onda e davvero in gran forma. I Piqued Jacks, band nota per aver vinto la seconda edizione di “Una voce per San Marino” e poi aver rappresentato il Titano ad Eurovision 2023 a Liverpool chiudendo però ultimi in semifinale a zero punti (peraltro senza meritarlo: “Like an animal” era molto ben interpretata), tornano con un progetto interamente in italiano, il primo della loro carriera decennale

“Cambio forma” è il singolo che in fondo meglio rappresenta questo step della loro carriera: una band che ha sempre cantato in inglese cambia forma senza però snaturare l’identità, quella di un rock genuino, talvolta più melodico come in questo caso, ma sempre molto grintoso.

La canzone riassume all’incirca i nostri ultimi due anni. Siamo noi che diciamo a voi, ma anche a noi stessi, di non avere paura di cambiare forma, di smettere di essere troppo rigidi e di seguire il flusso, ma anche senza lasciarsi influenzare. È anche per questo che abbiamo scelto di plasmare il suono di questo disco attorno alla nostra lingua madre. È importante ricordare a noi stessi che è assolutamente normale che il tempo passi e che i bisogni cambino nel corso della vita, così da non lasciarsi sopraffare da questo genere di pensieri

“Cambio forma” è anche il titolo dell’album pronto ad uscire per Ottobre sotto etichetta Artist First (è finito il loro rapporto con la BMG che curò la partecipazione eurovisiva). Spiegano:

Abbiamo scelto lo stesso titolo per l’intero album perché quasi tutte le canzoni riflettono una fase diversa di questo nuovo stato d’animo.

C’è da dire che la band di Borgo a Buggiano è davvero salita sui palchi di mezzo mondo: Firenze Rocks e Summerfest di Milwaukee, Rolling Stone, Canadian Music Week, Eurosonic Noorderslag e appunto Eurovision Song Contest. Ora per loro si apre un capitolo nuovo, anticipato anche da un secondo singolo, dal titolo “Specchio”, che potete ascoltare qui sopra. Torneremo sicuramente a parlarne.

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