“Rúzs”, il pop raffinato dell’ungherese Magdolna Rúzsa

Magdolna Rúzsa torna sulla scena musicale ungherese con “Rúzs”, il primo singolo estratto dal suo prossimo album in studio. Il brano è stato pubblicato il 16 giugno 2026 e inaugura un progetto discografico composto da 15 tracce, frutto di una collaborazione artistica con il musicista Gergő Borlai. L’uscita arriva a pochi mesi dalla vittoria del Fonogram Award 2026 (l’oscar della musica magiara) nella categoria “Miglior registrazione dell’anno”, ottenuta insieme a Begi Lotfi con il brano “Nyári zápor“, scelto dal pubblico attraverso il voto popolare.

Interprete raffinata, lontana dal pop classico, l’artista nata nella zona di lingua ungherese della Serbia e ormai naturalizzata magiara è ricordata soprattutto per aver rappresentato il suo Paese ad Eurovision 2007 col brano “Unsubstantial blues”, nona classificata.In patria ha una ottima popolarità, tanto che – come testimonia il riconoscimento ottenuto- le sue produzioni sono sempre molto apprezzate da pubblico e critica.

“Rúzs” si presenta come una pop ballad agrodolce e romantica caratterizzata da un’estetica sonora che richiama gli anni’80 . Il testo affronta temi emotivamente carichi: la sofferenza della rottura sentimentale, l’attaccamento a un amore impossibile e irrealizzato, e la sensazione di vivere con sogni e desideri che non trovano compimento. L’insieme produce un brano di forte impatto emotivo, capace di intercettare un pubblico ampio grazie alla sua accessibilità melodica e alla profondità lirica.

La produzione internazionale del singolo vede la partecipazione di tre musicisti ospiti provenienti dall’estero: la russa Anna Rakita agli archi, lo statunitense Pete Griffin al basso – già collaboratore di Frank Zappa – e Mike Gotthard, uno dei nomi prominenti della scena jazz danubiana, alla chitarra. La loro presenza conferisce al brano una dimensione sonora più articolata, con arrangiamenti che bilanciano eleganza e modernità.

Lanciata da un talent show, a 40 anni, Magodolna Rúzsa è al quindicesimo lavoro in carriera, quasi tutti certificati con almeno un disco di platino. E paradossalmente, il brano eurovisivo è stato quello che ha avuto meno riscontro, forse perchè il solo in inglese di una carriera incentrata quasi interamente sul magiaro. Ma ancora una volta, come diciamo sempre nel nostro slogan, queste produzioni dimostrano che la musica è “Tutti i suoni d’Europa”, a prescindere dalla lingua nel quale sono cantate.