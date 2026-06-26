“M’he enamorat”, il nuovo singolo in catalano di Miki Núñez

Miki Núñez è ormai entrato nel circuito della musica in catalano. Ne avevamo già parlato, sottolineando come dopo aver rappresentato la Spagna ad Eurovision 2019 col brano “La Venda”, il cantautore avesse preso la stessa strada del suo predecessore Alfred Garcia, pur senza arrivare a sostenere pubblicamente l’indipendentismo.

Quello che conta qui come sempre è la musica e questa “M’he enamorat”, in duetto con Julen G è un bell’esmpio di come il pop possa decisamente andare oltre le barriere linguistiche. Di Miki Núñez va detto che in questo caso è in versione featuring visto che il brano fa parte dell’EP “Amor (o potser no” di Julen, cinque tracce che esplorano il mondo delle relazioni: dall’innamoramento fino alla rottura.

Il cantautore nel frattempo ha intrapreso anche una carriera parallela da conduttore televisivo e anche come attore, su TV3, la televisione pubblica della comunità autonoma catalana, con sede a Barcellona, anche se continua ad essere coinvolto anche da RTVE, sia nel Benidorm Fest che in altri programmi. E nel frattempo è quasi pronto il primo lavoro completo in catalano