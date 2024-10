“Serem més forts” (e altre canzoni), Miki Núñez ora canta in catalano

Prima o poi sarebbe dovuto succedere. Parliiamo del debutto in lingua catalana di Miki Núñez, il cantante che ha rappresentato la Spagna all’Eurovision 2019 col brano “La venda”. Esce in questi giorni “Serem més forts”, il nuovo singolo del cantante di Terrassa. Non il primo in assoluto nella lingua della comunità autonoma che gli ha dato i natali ma sicuramente quello che consolida un filone che da qualche mese ha preso il via e che dovrebbe portare ad un intero lavoro in catalano.

Non è uina cosa da niente, considerate le forti pulsioni indipendentiste che ci sono in Spagna sul fronte catalano e che come lui altri artisti si sono schierati in questo senso, vedi Alfred Garcia, anche lui ex rappresentante eurovisivo (l’anno prima con Amaia e “Tu canciòn”), che addirittura in pieno mood eurovisivo si fece fotografare con la bandiera catalana e incitando all’indipendenza.

Prima di questo brano erano usciti altri singoli: “Dins del meu cap” , “Gélat” e “Tiraria enrere”, oltre ad alcune collaborazioni con altri catalani storici come Sergio Dalma (anche lui rappresentante eurovisivo, a Roma 1991).

Mi piace: Mi piace Caricamento...