“A ver quién se durme ahora”, torna il punk pop dei La La Love you

Torna dopo tre anni una delle band spagnole indipendenti di maggior successo degli ultimi anni, ovvero La La Love You. Ne avevamo parlato tempo fa in occasione della clamorosa vittoria agli MTV Awards, dopo diversi anni di silenzio, come Best Spanish Act.

“El fin del mundo” è stata una delle hit più clamorose degli ultimi anni eppure la band (la più suonata nel lockdown in Spagna con 100 milioni di visualizzazioni del video), pur continuando a mietere successi anche di classifica, è rimasta ai margini del mainstream, con qualche apparizione e soprattutto, continua ad incidere con una etichetta indipendente.

“¿Por qué me miráis así?” è l’album che contiene “A ver quién se durme ahora”, il singolo che lo accompagna e che in queste ore è in alta rotazione in Spagna. Punk pop con venature anni 60-70, genuino e fatto bene: una rarità oggi, soprattutto in un panorama musicale latino molto infestato dal reggaeton. Invece qui trionfano le chitarre distorte, per una esperienza musicale sempre nuova anche se profuma di antico.

Testi diretti, non filtrati, La La Love You in poco tempo hanno rivoluzionato la scena musicale spagnola diventando gli artisti rock indipendenti con più ascoltatori mensili in tutta la Spagna. Autoditatti – si sono formati dopo spendendo i soldi previsti per il viaggio di fine anno della scuola (siamo nel 1996) per comprare chitarra e basso senza saperli suonare. Cresciuti ascoltando i Ramose e i Pixies, nel 2009 sfiorano la vittoria alla selezione spagnola per l’Eurovision con “Dame un beso”. Poi tanti circuiti indipendenti, fino agli endorsement proprio di alcuni artisti eurovisivi e del mainstream spagnolo che li rilanciano a suon di hit.

Seguono due album di successo, fino a questo- il quinto della carriera – accompagnato da questo brano da ascoltare con le casse a tutto volume.Merita un ascolto anche “La mitad de la mitad”