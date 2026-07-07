I Ladaniva tornano col singolo “Yasaman” (e apriranno Bregović)

Siamo stati tra i primi a parlare dei Ladaniva, quando ancora il duo franco-armeno era di nicchia e prima ancora che fosse incoronato ai Music Moves Europe Talent Awards e poi scelto per Eurovision 2024 dove la loro “Jako” ha fatto ballare tutti chiudendo ottima settima.

Ora il duo con base a Lille, oltre 100 milioni di streaming dopo l’esperienza eurovisiva e capace di fondere la chanson francese con il folk tradizionale armeno torna con “Yasaman”, un singolo interessantissimo, con parti in lingua armena, che segue l’EP “Postcards” e anticipa il lavoro completo. Il loro nuovo brano porta con sé una varietà di stili musicali e un videoclip cinematografico che sembra uscito direttamente da un film, che racconta la storia del viaggio di una donna per trovare l’uomo che ama.

La cultura armena incontra varie influenze, con il brano che ricorda lo stile di Goran Bregović, per il cui prossimo tour la band è stata scelta come opening act. Se amate questo genere di sound, una world music sospesa eterea fra il pop, il folk e molto altro, i Ladaniva sono sicuramente un nome da tenere sulla lista. Nel frattempo si preparano ad un tour che a partire da fine 2026 li porterà prima in giro per la Francia e poi nel Resto d’Europa.