Targhe Tenco: fra i vincitori Caparezza ed Emma Nolde

Assegnate le Targhe Tenco. Una giuria di 245 giornalisti ha premiato, nelle short lists da loro stessi designate, i vincitori nelle cinque categorie relativamente ai migliori lavori usciti nell’anno solare.

Caparezza vince la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto per “Orbit Orbit”, un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico.

Vincono anche Carmen Consoli, con l’album in siciliano “Amuri luci”, nella categoria album in dialetto o lingua minoritaria; Piji -il cantautore lanciato da X Factor – per l’opera prima “Sta registrando audio…”; Avincola per l’album di cover dedicato ad Enzo Carella “Avincola canta Carella” e Emma Nolde che vince il premio per la miglior canzone singola con “Quello che deve essere sarà”.

Notevole il riconoscimento per la cantautrice di San Miniato qualche anno in rampa di lancio, che è stata scartata all’ultimo dal Festival di Sanremo 2026 nell’anno in cui lo avrebbe meritato di più.

Il riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dall’1 giugno 2025 al 31 maggio 2026).

La consegna dei premi avverrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Anche in questa edizione saranno premiati uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Sempre il Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.