Airplay e download: Hugel piazza due brani in Top 10, uno dei quali in vetta

Il dj e producer francese Hugel piazza due brani in classifica, risalgono gli isreliani Temper City, ma condano ancora Alex Warren e Harry Styles insieme all’inno dei Mondiali

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Fever dream- Alex Warren

2.New religion- Bebe Rexha & Faithless

3.Mr.Know it all- Taddy Swims

4. I just might- Bruno Mars

5.Opalite- Taylor Swift

6.Drop dead- Olivia Rodrigo

7.Dai dai- Sahkira & Burna Boy

8.American Girls- Harry Styles

9.Where is my husband- Raye

10.Dracula-Tame Impala

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.American Girls- Harry Styles

2.Where is my husband- Raye

3.Talk to you-Anotr, Ultra54

4.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran

5.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin

6..Self Aware- Temper City

7.Man i need- Olivia Dean

8.Material Lover- Sienna Spiro

9.To love somebody- Holly Humberstone

10.5am-Michael Schulte

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy

2.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj

3.Billie Jean-Micheal Jackson

4.Dracula-Tame Impala

5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto

6.Self Aware- Temper City

7.Fever dream- Alex Warren

8.Beat it- Micheal Jackson

9.New religion- Bene Rexha & Faithless

10.Nuevayol-Bad Bunny🇵🇷

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto

2.Self Aware- Temper City

3.Lush life- Zara Larsson

4.Pilè-Mauvais Djo

5.Where is my husband- Raye

6.Maladie-Mauvais Djo

7.Movin’ to the sun-Hugel, Ultra Natè, Imael Angel 🇧🇷

8..American Girls- Harry Styles

9.Talk to you-Anotr, Ultra54

10.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei