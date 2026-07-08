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Airplay e download: Hugel piazza due brani in Top 10, uno dei quali in vetta

di · 8 Luglio 2026

Il dj e producer francese Hugel piazza due brani in classifica, risalgono gli isreliani Temper City, ma condano ancora Alex Warren e Harry Styles insieme all’inno dei Mondiali

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Fever dream- Alex Warren🇺🇲
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless🇺🇲🇬🇧
3.Mr.Know it all- Taddy Swims🇺🇲
4. I just might- Bruno Mars🇺🇲
5.Opalite- Taylor Swift🇺🇲
6.Drop dead- Olivia Rodrigo🇺🇲
7.Dai dai- Sahkira & Burna Boy 🇨🇴🇳🇬
8.American Girls- Harry Styles 🇬🇧
9.Where is my husband- Raye 🇬🇧
10.Dracula-Tame Impala🇦🇺

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.American Girls- Harry Styles 🇬🇧
2.Where is my husband- Raye 🇬🇧
3.Talk to you-Anotr, Ultra54🇳🇱🇺🇸
4.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran🇳🇱🇬🇧
5.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin🇳🇴  🇺🇸
6..Self Aware- Temper City🇮🇱
7.Man i need- Olivia Dean🇬🇧
8.Material Lover- Sienna Spiro🇬🇧
9.To love somebody- Holly Humberstone🇬🇧
10.5am-Michael Schulte 🇩🇪

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy 🇨🇴🇳🇬
2.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj 🇨🇦🇹🇹
3.Billie Jean-Micheal Jackson🇺🇸
4.Dracula-Tame Impala 🇦🇺
5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto🇫🇷
6.Self Aware- Temper City🇮🇱
7.Fever dream- Alex Warren 🇺🇸
8.Beat it- Micheal Jackson🇺🇸
9.New religion- Bene Rexha & Faithless🇺🇸🇬🇧
10.Nuevayol-Bad Bunny🇵🇷

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto🇫🇷
2.Self Aware- Temper City🇮🇱
3.Lush life- Zara Larsson 🇸🇪
4.Pilè-Mauvais Djo🇫🇷🇨🇩
5.Where is my husband- Raye  🇬🇧
6.Maladie-Mauvais Djo🇫🇷🇨🇩
7.Movin’ to the sun-Hugel, Ultra Natè, Imael Angel 🇫🇷🇺🇸🇧🇷
8..American Girls- Harry Styles 🇬🇧
9.Talk to you-Anotr, Ultra54🇳🇱🇺🇸
10.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David🇩🇪

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei

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