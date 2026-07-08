Airplay e download: Hugel piazza due brani in Top 10, uno dei quali in vetta
Il dj e producer francese Hugel piazza due brani in classifica, risalgono gli isreliani Temper City, ma condano ancora Alex Warren e Harry Styles insieme all’inno dei Mondiali
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.Fever dream- Alex Warren
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless
3.Mr.Know it all- Taddy Swims
4. I just might- Bruno Mars
5.Opalite- Taylor Swift
6.Drop dead- Olivia Rodrigo
7.Dai dai- Sahkira & Burna Boy
8.American Girls- Harry Styles
9.Where is my husband- Raye
10.Dracula-Tame Impala
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.American Girls- Harry Styles
2.Where is my husband- Raye
3.Talk to you-Anotr, Ultra54
4.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran
5.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin
6..Self Aware- Temper City
7.Man i need- Olivia Dean
8.Material Lover- Sienna Spiro
9.To love somebody- Holly Humberstone
10.5am-Michael Schulte
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy
2.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj
3.Billie Jean-Micheal Jackson
4.Dracula-Tame Impala
5.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
6.Self Aware- Temper City
7.Fever dream- Alex Warren
8.Beat it- Micheal Jackson
9.New religion- Bene Rexha & Faithless
10.Nuevayol-Bad Bunny🇵🇷
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
2.Self Aware- Temper City
3.Lush life- Zara Larsson
4.Pilè-Mauvais Djo
5.Where is my husband- Raye
6.Maladie-Mauvais Djo
7.Movin’ to the sun-Hugel, Ultra Natè, Imael Angel 🇧🇷
8..American Girls- Harry Styles
9.Talk to you-Anotr, Ultra54
10.Gut genug- Kitschkreig, Blumengarten, Shirin David
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei