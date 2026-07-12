Top of the charts: Madonna e Future dominano, oltre a Shakira & Burna Boy

L’album di Madonna conquista la vetta in mezza Europa. Brila anche il nuovo lavoro del rapper americano Future, tiene l’inno dei Mondiali



SINGOLI:Nata E Fundit (Remix)- Cricket & Marin

ALBUM: SBT-Nasto

🇦🇩

AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell



SINGOLI: Mutnyy tip-Jakone, Kiliana & Vektor A

ALBUM: The real me- Future



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM:Confessions II – Madonna



SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]

ALBUM: The real me- Future



SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy

SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy

RADIO Germanofona: Bonjour, Pardon, Merci- Céline Dion

ALBUM Fiandre:Confessions II – Madonna

ALBUM Vallonia:Confessions II – Madonna



SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM: Arirang-BTS



SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara

SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM:The real me- Future



SINGOLI: Kehlani-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI Neříkej, co má se stát -Ewa Farna

ALBUM: Exit u palice- Yzomandias



SINGOLI:Dai dai – Shakir & Burna Boy

ALBUM:Confessions II – Madonna



SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović

SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy

ALBUM nazionali:Second to none- ET

ALBUM internazionali:The Wow! Signal- Muse



SINGOLI: Lamin- Wavy

ALBUM: Hold mid tempo- Wavy



SINGOLI:Fever dreams- Alex Warren

ALBUM: IS IT ESTONIA?! -.Nublu feat. Tief City 44



SINGOLI: Valokuvii- Jami Faltin

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI: Pilè- Mauvais Djo

ALBUM The Wow! Signal- Muse



SINGOLI Baiati -Kosta Sanikidze & Sandro Kakhidze



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM: Aussenseiter Spitzenreiter- Finch



SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean

ALBUM: Confessions II- Madonna



SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK

SINGOLI internazionali Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld

ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Eich sheki rohdet- Eden Hason & Ofek Adenet presents Lake Buhbut

SINGOLI Internazionali: Man down-Rihanna

ALBUM: 13-Itay Levy



SINGOLI:La testa gira- Fred De Palma, Anitta, Emis Killa

ALBUM:Confessions II -Madonna



SINGOLI Sagynsk-Sadraddin & Bakr

ALBUM: XIV -Irina Kayratovna

🇽🇰

AIRPLAY: Las mas bonitas son p#tas-Anuel AA



SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè

ALBUM:The real me- Future



SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas

ALBUM: Liepa-Jessica Shy

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AIRPLAY (nazionali): I, February- Georgy



SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM: The real me- Future



SINGOLI:Sine-Huel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin

ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan

SINGOLI internazionali: I just might-Bruno Mars

ALBUM:Confessions II – Madonna



SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM:The real me-Future



SINGOLI:Rockandrolla-Devito



SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe

ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten



SINGOLI:Zwoele zomernachten-Rutger van Barneveld

ALBUM:Confessions II – Madonna



SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino

ALBUM: Nie dla wszystkich-Majki, Major SPZ



SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla

SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice

ALBUM:The real me-Future



SINGOLI Body talk- Alle Farben ft Renè Miller

ALBUM: Arirang-BTS



RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Rockandrolla-Devito

SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars

ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM:Exit U palice- Yzomandias



SINGOLI nazionali: Mars in venera – Žan feat. Ari

SINGOLI internazionali: I knew it I knew you – Taylor Swift

ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović



SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo

ALBUM:El Baifo- Quevedo



SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy

ALBUM: The Wow! Signal- Muse



SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan

SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM:Kan II- Uzi

SINGOLI: Tomus shcho-Monatik

ALBUM:The real me-Future



SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM:Vinner- Vini