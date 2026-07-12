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Top of the charts: Madonna e Future dominano, oltre a Shakira & Burna Boy

di · 12 Luglio 2026

L’album di Madonna conquista la vetta in mezza Europa. Brila anche il nuovo lavoro del rapper americano Future, tiene l’inno dei Mondiali

🇦🇱
SINGOLI:Nata E Fundit (Remix)- Cricket & Marin
ALBUM: SBT-Nasto

🇦🇩
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell

🇦🇲
SINGOLI: Mutnyy tip-Jakone, Kiliana & Vektor A
ALBUM: The real me- Future

🇦🇹
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna

🇦🇿
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: The real me- Future

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: Bonjour, Pardon, Merci- Céline Dion
ALBUM Fiandre:Confessions II – Madonna
ALBUM Vallonia:Confessions II – Madonna

🇧🇾
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:The real me- Future

🇧🇦
SINGOLI: Kehlani-Jala Brat & Buba Corelli

🇨🇿
SINGOLI Neříkej, co má se stát -Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias

🇨🇾
SINGOLI:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM nazionali:Second to none- ET
ALBUM internazionali:The Wow! Signal- Muse

🇩🇰
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy

🇪🇪
SINGOLI:Fever dreams- Alex Warren
ALBUM: IS IT ESTONIA?! -.Nublu feat. Tief City 44

🇫🇮
SINGOLI: Valokuvii- Jami Faltin
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇫🇷
SINGOLI: Pilè- Mauvais Djo
ALBUM The Wow! Signal- Muse

🇬🇪
SINGOLI Baiati -Kosta Sanikidze & Sandro Kakhidze

🇩🇪
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:   Aussenseiter Spitzenreiter- Finch

🇬🇧
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Confessions II- Madonna

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇮🇪
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇮🇸
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Eich sheki rohdet- Eden Hason & Ofek Adenet presents Lake Buhbut
SINGOLI Internazionali: Man down-Rihanna
ALBUM: 13-Itay Levy

🇮🇹
SINGOLI:La testa gira- Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
ALBUM:Confessions II -Madonna

🇰🇿
SINGOLI Sagynsk-Sadraddin & Bakr
ALBUM: XIV -Irina Kayratovna

🇽🇰
AIRPLAY: Las mas bonitas son p#tas-Anuel AA

🇱🇻
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM:The real me- Future

🇱🇹
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy

🇱🇮
AIRPLAY (nazionali): I, February- Georgy

🇱🇺
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: The real me- Future

🇲🇰
SINGOLI:Sine-Huel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali: I just might-Bruno Mars
ALBUM:Confessions II – Madonna

🇲🇩
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:The real me-Future

🇲🇪
SINGOLI:Rockandrolla-Devito

🇳🇴
SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe
ALBUM:  Hejmakjaer- Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Zwoele zomernachten-Rutger van Barneveld
ALBUM:Confessions II – Madonna

🇵🇱
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: Nie dla wszystkich-Majki, Major SPZ

🇵🇹
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:The real me-Future

🇷🇺
SINGOLI Body talk- Alle Farben ft Renè Miller
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇲
RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Rockandrolla-Devito
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Exit U palice- Yzomandias

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Mars in venera – Žan feat. Ari
SINGOLI internazionali: I knew it I knew you – Taylor Swift
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović

🇪🇸
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM:El Baifo- Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: The Wow! Signal- Muse

🇹🇷
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Kan II- Uzi

🇺🇦

SINGOLI: Tomus shcho-Monatik
ALBUM:The real me-Future

🇭🇺
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Vinner- Vini

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