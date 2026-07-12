Top of the charts: Madonna e Future dominano, oltre a Shakira & Burna Boy
L’album di Madonna conquista la vetta in mezza Europa. Brila anche il nuovo lavoro del rapper americano Future, tiene l’inno dei Mondiali
SINGOLI:Nata E Fundit (Remix)- Cricket & Marin
ALBUM: SBT-Nasto
🇦🇩
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell
SINGOLI: Mutnyy tip-Jakone, Kiliana & Vektor A
ALBUM: The real me- Future
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: The real me- Future
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: Bonjour, Pardon, Merci- Céline Dion
ALBUM Fiandre:Confessions II – Madonna
ALBUM Vallonia:Confessions II – Madonna
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:The real me- Future
SINGOLI: Kehlani-Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI Neříkej, co má se stát -Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias
SINGOLI:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakir & Burna Boy
ALBUM nazionali:Second to none- ET
ALBUM internazionali:The Wow! Signal- Muse
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy
SINGOLI:Fever dreams- Alex Warren
ALBUM: IS IT ESTONIA?! -.Nublu feat. Tief City 44
SINGOLI: Valokuvii- Jami Faltin
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI: Pilè- Mauvais Djo
ALBUM The Wow! Signal- Muse
SINGOLI Baiati -Kosta Sanikidze & Sandro Kakhidze
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Aussenseiter Spitzenreiter- Finch
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Confessions II- Madonna
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Eich sheki rohdet- Eden Hason & Ofek Adenet presents Lake Buhbut
SINGOLI Internazionali: Man down-Rihanna
ALBUM: 13-Itay Levy
SINGOLI:La testa gira- Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
ALBUM:Confessions II -Madonna
SINGOLI Sagynsk-Sadraddin & Bakr
ALBUM: XIV -Irina Kayratovna
🇽🇰
AIRPLAY: Las mas bonitas son p#tas-Anuel AA
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM:The real me- Future
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy
🇱🇮
AIRPLAY (nazionali): I, February- Georgy
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: The real me- Future
SINGOLI:Sine-Huel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry- Aidan
SINGOLI internazionali: I just might-Bruno Mars
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:The real me-Future
SINGOLI:Rockandrolla-Devito
SINGOLI: Vikingblod- Oljeberget & Katastrofe
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI:Zwoele zomernachten-Rutger van Barneveld
ALBUM:Confessions II – Madonna
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM: Nie dla wszystkich-Majki, Major SPZ
SINGOLI:Sou grande no amor- Chico de Tina
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:The real me-Future
SINGOLI Body talk- Alle Farben ft Renè Miller
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali: Rockandrolla-Devito
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Exit U palice- Yzomandias
SINGOLI nazionali: Mars in venera – Žan feat. Ari
SINGOLI internazionali: I knew it I knew you – Taylor Swift
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM:El Baifo- Quevedo
SINGOLI:Det ligger nåt i luften- Bolaget
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: The Wow! Signal- Muse
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Kan II- Uzi
SINGOLI: Tomus shcho-Monatik
ALBUM:The real me-Future
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Vinner- Vini