“Wheels come off”: il nuovo singolo per l’estate di Mae Muller

Mae Muller, cantautrice britannica che ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2023 sul palco di casa a Liverpool con l’iconica “I wrote a song”, ha pubblicato il suo secondo singolo del 2026, intitolato “Wheels come off”. Il brano arriva dopo l’uscita precedente “Tell You That” e nasce dal bisogno dell’artista di elaborare, attraverso la musica, il senso di sovraccarico informativo generato dalla lettura costante di notizie drammatiche. La pubblicazione ufficiale è stata anticipata da un’anteprima live all’evento Mighty Hoopla lo scorso maggio e da un passaggio radiofonico su BBC Radio 1, dove il brano è stato selezionato come Tune of the Week per il programma Future Pop.

Il tempismo dell’uscita non è casuale: il brano arriva in un momento in cui l’ondata di caldo estivo ha riacceso il dibattito pubblico sul cambiamento climatico, un tema che si intreccia con il messaggio ansiogeno del testo.

Pur non trattandosi di un pezzo pensato per accompagnare l’estate in chiave leggera, la canzone riflette un disagio diffuso rispetto allo stato del mondo, toccando anche il tema, oggi molto discusso, della cosiddetta “epidemia di solitudine maschile”. Nei versi, Muller osserva come le nuove generazioni vengano spesso indicate come capro espiatorio dei mali della società, proprio come un tempo lo erano i media tradizionali, e mette in discussione l’idea che la solitudine maschile sia legata a fattori esterni piuttosto che ai comportamenti individuali.

A proposito dell’ispirazione dietro al brano, l’artista ha spiegato di aver scritto la canzone dopo essersi ritrovata a scorrere ripetutamente titoli di cronaca drammatici, arrivando a percepire un senso di impotenza di fronte a un mondo che sembra sgretolarsi. Muller ha descritto questa sensazione anche come una forma di tradimento, legata al modo in cui l’informazione quotidiana finisce per amplificare l’ansia personale.

Nel sound, riecheggiano tante influenze: da Lily Allen a icone britannicje come Sugarbabes e Mis-Teeq, oltre a quelle più moderne come Charli-xcx, Sophie and the Giants, e la scena musicale del club di Londra. Dopo l’Eurovision Mae Muller ha pubblicato l’EP “My Island” e ora questi due brani che escono come singoli. Nel frattempo lavora al nuovo album e continua una intensa attività live in giro pe ril Regno Unito