Airplay e downloads: Hugel primo e secondo, i Mondiali riportano in classifica “Wonderwall”
Clamoroso rientro in classifica di “Wonderwall” degli Oasis, cantata in coro dopo ogni vittoria dalla Nazionale inglese e dal suo pubblico ai Mondiali
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.Fever dream- Alex Warren
2.New religion- Bebe Rexha & Faithless
3.I just might- Bruno Mars
4.Drop dead- Olivia Rodrigo
5.Dai dai- Shakira & Burna Boy
6.Mr.Know it all- Taddy Swims
7.American Girls- Harry Styles
8.I knew it, I knew you – Tayolor Swift
9.Dracula-Tame Impala
10.Opalite- Taylor Swift
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.American Girls- Harry Styles
2.Where is my husband- Raye
3.Talk to you-Anotr, Ultra54
4.Save My Love- Kygo, Khalid, Gryffin
5.Self Aware- Temper City
6.Magnetic- The Bausa
7.Material Lover- Sienna Spiro
8.So easy (To fall in love)- Olivia Dean
9.Repeat it- Martin Garrix, Ed Sheeran
10.Midnigyht sun-Zara Larsson🇸🇪
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.Dai dai- Sahkira & Burna Boy
2.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
3.Movin’ to the sun-Hugel, Ultra Natè, Imael Angel
4..Dracula-Tame Impala
5.Beauty and a beat- Justin Bieber & Nicki Minaj
6.Wonderwall-Oasis
7.Talk to you-Anotr, Ultra54
8.Fever dream- Alex Warren
9.Self Aware- Temper City
10.Billie Jean-Micheal Jackson
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1.Jamaican (Bam Bam) – Hugel &Solto
2.Movin’ to the sun-Hugel, Ultra Natè, Imael Angel
3.Wonderwall-Oasis
4.Talk to you-Anotr, Ultra54
5.Self Aware- Temper City
6.Pilè-Mauvais Djo
7.Where is my husband- Raye
8.Lush life- Zara Larsson
9.Maladie-Mauvais Djo
10.American Girls- Harry Styles
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un interprete principale non europeo, a prescindere da altri eventuali feat. anche europei