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Top of the charts: Gracie Abrams e Charli XCX, novità da primato

di · 26 Luglio 2026

L’inno dei Mondiali “Dai dai”, a cura di Shakira e del cantautore nigeriano Burna Boy domina ancora – conquista la vetta anche in Italia- mentre fra gli album arriva di prepotenza “Music, Fashion, Film”, nuovo lavoro di Charli XCX. C’è ancora spazio anche per ” Foreign tongues”, l’album di ritorno dei  Rolling Stones, mentre conquista spazio anche “Daughter from hell”, l’album d’esordio di Gracie Abrams

🇦🇱
SINGOLI:Vasha-Enca
ALBUM: PZ x ZMR – Mozzik

🇦🇩
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell

🇦🇲
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇦🇹
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Foreign tongues- The Rolling Stones

🇦🇿
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayip persona-Blok3

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: My lucky day -Milow
ALBUM Fiandre: Daughter from hell- Gracie Abrams
ALBUM Vallonia: Daughter from hell- Gracie Abrams

🇧🇾
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇧🇦
SINGOLI: Ti me nerviraš-Milica Pavlovic

🇨🇿
SINGOLI Neříkej, co má se stát -Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias

🇨🇾
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Dvoje mladih-Mtija Cvek
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM nazionali: Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Foreign tongues- The Rolling Stones

🇩🇰
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy

🇪🇪
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇫🇮
SINGOLI: Ellinen-Isac Elliot, Ares
ALBUM: No Haav No Love- Lauri Haav

🇫🇷
SINGOLI: Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM Foreign tongues- The Rolling Stones

🇬🇪
SINGOLI Chasing Echoes-Candy Samira (AI powered artist)

🇩🇪
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams

🇬🇧
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Jamaican (Bam Bam)– Hugel & Solto
ALBUM:Confessions II- Madonna

🇮🇪
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams

🇮🇸
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM:Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Eich shehi rokhdet – Eden Hason & Ofen Adenek present Lake Buhbut
SINGOLI Internazionali: Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: 13-Itay Levy

🇮🇹
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Million dollar babe- Anna

🇰🇿
SINGOLI Feniks – Bearwolf
ALBUM: Zeiin -Sadraddin

🇽🇰
AIRPLAY: Rafale 4 -JIERKA

🇱🇻
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇱🇹
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy

🇱🇮
AIRPLAY (nazionali): Black glitter- Wavvyboy

🇱🇺
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇲🇰
SINGOLI:Shine-Hugel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Heading home-Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:I Just might -Bruno Mars
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇲🇩
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Euphoria-Saluki

🇲🇪
SINGOLI:Mata Hari-Jelena Karleusa

🇳🇴
SINGOLI: Kygo remix-Kygo ft Lyng
ALBUM:  Hejmakjaer- Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Daughter from hell-Gracie Abrams

🇵🇱
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM:Foreign tongues- The Rolling Stones

🇵🇹
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo

🇷🇴
SINGOLI nazionali: La Noi & Cearta- Berechet & Cercel
SINGOLI internazionali:Let me be-The Second Voice
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇷🇺
SINGOLI Movin’ to the sun- Hugel, Ultra Natè, Imael Angel
ALBUM: Euphoria-Saluki

🇸🇲
RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Mata Hari-Jelena Karleusa
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Piráti na jachtách-Separ & Raphael
ALBUM:Monarchia-Separ & Raphael

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Odsevi sonca – Joker out
SINGOLI internazionali:Repeat it – Martin Garrix & Ed Sheeran
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović

🇪🇸
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: El baifo-Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: Foreign tongues- The Rolling Stones

🇹🇷
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇺🇦

SINGOLI: Chervonti mak-Kolibri
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX

🇭🇺
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Civil-Dzsúdló

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