Top of the charts: Gracie Abrams e Charli XCX, novità da primato
L’inno dei Mondiali “Dai dai”, a cura di Shakira e del cantautore nigeriano Burna Boy domina ancora – conquista la vetta anche in Italia- mentre fra gli album arriva di prepotenza “Music, Fashion, Film”, nuovo lavoro di Charli XCX. C’è ancora spazio anche per ” Foreign tongues”, l’album di ritorno dei Rolling Stones, mentre conquista spazio anche “Daughter from hell”, l’album d’esordio di Gracie Abrams
SINGOLI:Vasha-Enca
ALBUM: PZ x ZMR – Mozzik
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Kayip persona-Blok3
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: My lucky day -Milow
ALBUM Fiandre: Daughter from hell- Gracie Abrams
ALBUM Vallonia: Daughter from hell- Gracie Abrams
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI: Ti me nerviraš-Milica Pavlovic
SINGOLI Neříkej, co má se stát -Ewa Farna
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI nazionali: Dvoje mladih-Mtija Cvek
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM nazionali: Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI: Lamin- Wavy
ALBUM: Hold mid tempo- Wavy
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI: Ellinen-Isac Elliot, Ares
ALBUM: No Haav No Love- Lauri Haav
SINGOLI: Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI Chasing Echoes-Candy Samira (AI powered artist)
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams
SINGOLI nazionali:Kleidia-Trannos & SNIK
SINGOLI internazionali Jamaican (Bam Bam)– Hugel & Solto
ALBUM:Confessions II- Madonna
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Daughter from hell- Gracie Abrams
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl- Hafdis Huld
ALBUM:Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Eich shehi rokhdet – Eden Hason & Ofen Adenek present Lake Buhbut
SINGOLI Internazionali: Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: 13-Itay Levy
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Million dollar babe- Anna
SINGOLI Feniks – Bearwolf
ALBUM: Zeiin -Sadraddin
AIRPLAY: Rafale 4 -JIERKA
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kofas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy
AIRPLAY (nazionali): Black glitter- Wavvyboy
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI:Shine-Hugel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Heading home-Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:I Just might -Bruno Mars
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Euphoria-Saluki
SINGOLI:Mata Hari-Jelena Karleusa
SINGOLI: Kygo remix-Kygo ft Lyng
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Daughter from hell-Gracie Abrams
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM:Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: La Noi & Cearta- Berechet & Cercel
SINGOLI internazionali:Let me be-The Second Voice
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI Movin’ to the sun- Hugel, Ultra Natè, Imael Angel
ALBUM: Euphoria-Saluki
RADIO:Bring me your Love- Madonna & Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali: Mata Hari-Jelena Karleusa
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Piráti na jachtách-Separ & Raphael
ALBUM:Monarchia-Separ & Raphael
SINGOLI nazionali: Odsevi sonca – Joker out
SINGOLI internazionali:Repeat it – Martin Garrix & Ed Sheeran
ALBUM: Ja za čuda letim-Jakov Jozinović
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI: Chervonti mak-Kolibri
ALBUM:Music, Fashion, Film-Charli XCX
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Civil-Dzsúdló