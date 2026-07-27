“No no no”, la hit estiva che segna il ritorno di Irol MC

Ci fa piacere, di tanto in tanto, dare spazio agli amici della Repubblica di San Marino, la cui scena musicale è molto viva e varia, anche se poco conosciuta. Con l’occasione, festeggiamo anche a modo nostro il recentissimo accordo di associazione all’Unione Europea di San Marino e Andorra, ratificato da Bruxelles (ne tratto qui, se volete approfondire). Ecco allora “No No No”, un brano per l’estate tutto da canticchiare che mescola pop e rap. Lo canta Irol MC, al secolo Lorenzo Salvatori.

Nato rapper, Irol MC progressivamente si è spostato verso il pop ed ha intrapreso anche una carriera da conduttore televisivo – lo abbiamo visto coinvolto più volte nella finale del San Marino Song Contest e nelle selezioni. Di lui eravamo stati fra i primi a parlare oltre 10 anni fa.

Un brano ottimista, nonostante i mali che affliggono questi giorni e la speranza, vana ma comunque sempre presente, che la musica possa fingere da veicolo di pace. Molto carino il video che lo accompagna, realizzato con l’intelligenza artificiale, che fa cantare la canzone a diversi personaggi italiani come Giorgia Meloni, il generale Vannacci, Giuseppe Conte, Donald Trump. Matteo Salvini, il sindaco di New York Mamdani.. Purtroppo non ce lo fanno importare, lo trovate qui

Prodotto da Lorenzo “KD One” Cappadone, il brano arriva in alta rotazione in questi giorni. Non manca un riferimento a quanto succede a Gaza, lo vedete anche dalla foto in cui compare la bandiera palestinese a fianco di quella di San Marino. Un po’ di sana leggerezza, in un’estate complicata da guerre, attentati e crisi economica ci vuole. Allora alzate il volume delle casse e fate attenzione, perchè la canzone vi entrerà in testa in due secondi e non uscirà più nemmeno con le cannonate. E già che ci siete date un ascolto anche a “Pochi contatti”, rap più tradizionale, uscito lo scorso Maggio.