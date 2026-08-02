Top of the charts: Ariana Grande porta subito in vetta il nuovo album

“Petal”, il nuovo album di Ariana Grande accompagnato dalla title track, conquista subito le chart europee appena pubblicato. Resistono Shakira & Burna Boy con l’inno dei Mondiali 2026, Charli XCX e ancora Olivia Rodrigo.



SINGOLI:Euro Lek- Nesto

ALBUM: PZ x ZMR – Mozzik



AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell



SINGOLI: Petal-Ariana Grande

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM: Lounge musik-Pashanim



SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy

SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy

RADIO Germanofona: Won’t stand down-Peter Gabriel

ALBUM Fiandre: Music, Fashion, Film- Charli XCX

ALBUM Vallonia: Debi tirar mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM: Arirang-BTS



SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara

SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI: Zbog tebe- Dino Merlin



SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM: Exit u palice- Yzomandias



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI nazionali: Dvoje mladih-Mtija Cvek

SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM nazionali: Second to none- ET

ALBUM internazionali:Foreign tongues- The Rolling Stones



SINGOLI:Desperado-Annika

ALBUM: Lamin- Wavy



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI: Kaiken Varalta-Isac Elliot

ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot



SINGOLI: Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM Daughter from hell- Gracie Abrams



SINGOLI: Emret Öleyim- Güven Yüreyi



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM: Lounge musik-Pashanim



SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean

ALBUM: Music, fashion, film- Charli XCX



SINGOLI nazionali:Tetteh- Strat, Arab, Trannos, BeTaf Beats

SINGOLI internazionali :Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM:Foreign tongues- The Rolling Stones



SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean

ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan

SINGOLI Internazionali: Private dancer-Tina Turner

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM:Tutto è possibile-Geolier



SINGOLI Laula- Irina Kayratovna & MuzArt & Jamal & Ganja

ALBUM: Petal-Ariana Grande



AIRPLAY: Rafale 4 -JIERKA



SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kolas

ALBUM: Liepa-Jessica Shy



AIRPLAY (nazionali): I, February- Georgy



SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Mi chico-DJ Goja

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry-Aidan

SINGOLI internazionali:Where is my husband- Raye

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Rockandrolla-Devito



SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy

ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino

ALBUM:Nie dla wszystkic-Majki, Major SPZ



SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy

ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali: La Noi & Cearta- Berechet & Cercel

SINGOLI internazionali:Let me be-The Second Voice

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI Movin’ to the sun- Hugel, Ultra Natè, Imael Angel

ALBUM: Arirang-BTS



RADIO:Sorry scusa lo siento-Pinguini Tattici Nucleari



SINGOLI nazionali: Rockandrolla-Devito

SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM:Monarchia-Separ & Raphael



SINGOLI nazionali: Obrni stran – Okttober

SINGOLI internazionali:The cure – Olivia Dean

ALBUM: Petal-Ariana Grande



SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo

ALBUM: El baifo-Quevedo



SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy

ALBUM: Eurosport 2 – Dardan & Azet



SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan

SINGOLI internazionali: Mi chico- DJ Goja

ALBUM:Petal- Ariana Grande

SINGOLI: Chervonii mak- Kolibri & Zlata Ko

ALBUM:Petal-Ariana Grande



SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM:Civil-Dzsúdló