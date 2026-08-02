Top of the charts: Ariana Grande porta subito in vetta il nuovo album
“Petal”, il nuovo album di Ariana Grande accompagnato dalla title track, conquista subito le chart europee appena pubblicato. Resistono Shakira & Burna Boy con l’inno dei Mondiali 2026, Charli XCX e ancora Olivia Rodrigo.
SINGOLI:Euro Lek- Nesto
ALBUM: PZ x ZMR – Mozzik
AIRPLAY: Diamants-Nina Rosell
SINGOLI: Petal-Ariana Grande
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Lounge musik-Pashanim
SINGOLI:Ankara Echoes- Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix]
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI Fiandre: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
SINGOLI Vallonia: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
RADIO Germanofona: Won’t stand down-Peter Gabriel
ALBUM Fiandre: Music, Fashion, Film- Charli XCX
ALBUM Vallonia: Debi tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI: Zbog tebe- Dino Merlin
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Exit u palice- Yzomandias
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI nazionali: Dvoje mladih-Mtija Cvek
SINGOLI internazionali:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM nazionali: Second to none- ET
ALBUM internazionali:Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI:Desperado-Annika
ALBUM: Lamin- Wavy
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI: Kaiken Varalta-Isac Elliot
ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot
SINGOLI: Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM Daughter from hell- Gracie Abrams
SINGOLI: Emret Öleyim- Güven Yüreyi
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Lounge musik-Pashanim
SINGOLI: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Music, fashion, film- Charli XCX
SINGOLI nazionali:Tetteh- Strat, Arab, Trannos, BeTaf Beats
SINGOLI internazionali :Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Foreign tongues- The Rolling Stones
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Private dancer-Tina Turner
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:Tutto è possibile-Geolier
SINGOLI Laula- Irina Kayratovna & MuzArt & Jamal & Ganja
ALBUM: Petal-Ariana Grande
AIRPLAY: Rafale 4 -JIERKA
SINGOLI: Movin’ to the sun-Hugel, Ismael Angel, Ultra Natè
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Kas Kaltas -Jessika Shy feat. Igoris Kolas
ALBUM: Liepa-Jessica Shy
AIRPLAY (nazionali): I, February- Georgy
SINGOLI Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Mi chico-DJ Goja
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI nazionali Cowboys don’t cry-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband- Raye
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Rockandrolla-Devito
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI:Nareszcie -Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino
ALBUM:Nie dla wszystkic-Majki, Major SPZ
SINGOLI:Dai Dai- Shakira & Burna Boy
ALBUM:You seem pretty sad for a girl so in love-Olivia Rodrigo
SINGOLI nazionali: La Noi & Cearta- Berechet & Cercel
SINGOLI internazionali:Let me be-The Second Voice
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI Movin’ to the sun- Hugel, Ultra Natè, Imael Angel
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Sorry scusa lo siento-Pinguini Tattici Nucleari
SINGOLI nazionali: Rockandrolla-Devito
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM:Monarchia-Separ & Raphael
SINGOLI nazionali: Obrni stran – Okttober
SINGOLI internazionali:The cure – Olivia Dean
ALBUM: Petal-Ariana Grande
SINGOLI:La Graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Dai dai – Shakira & Burna Boy
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Dai Dai -Shakira & Burna Boy
ALBUM: Eurosport 2 – Dardan & Azet
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: Mi chico- DJ Goja
ALBUM:Petal- Ariana Grande
SINGOLI: Chervonii mak- Kolibri & Zlata Ko
ALBUM:Petal-Ariana Grande
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Civil-Dzsúdló