San Marino è pronta per l’edizione numero 15 di Geometrie Sonore

Se siete sulla Riviera romagnola in queste sere, prendete un consiglio: andate dal 28 al 30 maggio a Domagnano, in piazza Filippo da Sterpeto, a San Marino, perchè c’è un evento che merita: si chiama Geometrie Sonore e da 15 anni è uno dei migliori concorsi per band emergenti della penisola italiana. Cinque band si sfideranno per contendersi la finale di venerdì. E sarà un festival in rosa, in omaggio alla prima reggenza al femminile della storia della Repubblica, le Loro Eccellenze Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio, che saranno presenti all’evento.

L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per le Politiche Giovanili, è organizzato dall’associazione BluesMobile di Roberto ‘Moghe’ Moretti, uno dei musicisti più famosi di San Marino. Nel corso degli anni, numerose band passate da questo palco hanno poi trovato spazio anche su diversi palcoscenici italiani della scena rock.

Dieci band a sfidarsi. Mercoledì 28 giugno alle ore 21.00 la prima semifinale che vedrà in gara cinque delle dieci band selezionate dalla commissione giudicatrice: The Phoenix (San Marino), The Bronze Bananas (Forlì), The Chairs (Ancona), Lemon Band (Bologna) e Nijhida (Pesaro). Ospiti della serata il rapper sammarinese The Trick e Pepper Blondes, trio vocale al femminile che propone un repertorio musicale dal sound rock’n’roll, swing, rockabilly, surf, soul che attinge ai pezzi migliori dei fantastici anni ’50, sapientemente accompagnate da batteria, basso, contrabbasso e chitarra.

Giovedì 29, alle 21, seconda semifinale. In gara: Downfall (San Marino), District Line (Modena), Le biciclette volanti (Macerata), J.Rouge (Bergamo), Mates (Chieti). Ospiti i forlivesi Francesco ed Elena Faggi i fratelli reduci dalla partecipazione a Italia’s Got Talent ed inoltre si esibiranno live in concerto, in anteprima esclusiva per San Marino, le Italian Women Tribute, il primo e unico tributo rock alle voci femminili italiane esistente in Italia, interpretato da una band interamente formata da donne.

Venerdì la finale, sempre alle 21: quattro i gruppi in gara provenienti dalle due seminali. Ospiti la Flotta di Vega e Alteria voce di Radiofreccia ed esponente della scena rock al femminile italiana. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza votando mediante la scheda che sarà consegnata a fronte di ogni acquisto presso gli stand gastronomici aperti tutte le sere dalle ore 19. Il ricavato di Geometrie Sonore quest’anno sarà devoluto all’ASDOS, l’associazione sammarinese donne operate al seno Sant’Agata.