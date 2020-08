Ecco “Yala”, il nuovo singolo dell’estate di Tamta con il rapper Stephane Legar

Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

Yala che vorrebbe dire pressapoco “su, andiamo” è un singolo chiaramente pensato per l’Estate, mediorientale nella sonorità, ma anche per la presenza del rapper israeliano Stephan Legar . Ha avuto un successo immediato ed è attualmente una delle sue tracce popolari su Spotify con oltre 1 milione di stream.

L’ultimo lavoro di Tamta è l’EP, Awake, uscito lo scorso luglio. Nella copertina troviamo una Tamta vestita in abito elegante. Un po’ controtendenza quindi rispetto a quello che abbiamo visto in molti suoi video e al palco di Tel Aviv. Nel singolo di spicco dell’album, senza dubbio Yala, la cui videoclip è stata rilasciata solo qualche giorno fa, la ritroviamo con i suoi vestiti provocanti: costume da bagno rosa e vestito rosso.

Euromusica aveva scoperto la cantante greca Tamta ben 5 anni fa quando cominciava ad affacciarsi seriamente al panorama pop europeo. Da allora sono passati alcuni anni duranti i quali va ricordato il discreto tredicesimo posto all’Eurovision Song Contest 2019 con Replay. Il brano è stato bollato da molti eurofan come la brutta copia di Fuego di Eleni Foureira e quindi era nato sotto una cattiva stella sin da subito.

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes