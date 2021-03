Festival di Sanremo 2021, ecco chi si esibirà nella seconda serata

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, al timone Amadeus e la cantante Elodie. Diretta su Rai 1, Radio 1 e RaiPlay, oltrechè su Radio 2, dove Gino Castaldo ed Ema Stokholma intervisteranno i cantanti appena si sono esibiti. Stasera seconda metà dei Big per la prima esibizione ed inoltre altri quattro giovani. Ieri sera hanno staccato il biglietto per la finale Folcast e Gaudiano

Anche quest’anno le giurie saranno quattro: demoscopica, sala stampa, pubblico da casa (televoto) e orchestra. Stasera voterà di nuovo la sola demoscopica per i campioni, per i quali ci sarà una classifica, integrata con i voti dei 13 artisti di ieri. Nel caso dei giovani, voteranno la demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico da casa con il televoto (34%): i due peggio classificati, saranno eliminati.

Irama, coinvolto suo malgrado nella vicenda relativa alla positività di due componenti del suo staff, sarà in gara con il video della prova generale. Si tratta di una modifica al regolamento varata in corsa con l’assenso dell’artista, delle case discografiche e dei 25 colleghi, anche in considerazione che l’assenza di pubblico non cambia l’impatto emozionale. Ne riferisce in dettaglio il nostro sito partner Eurofestival News.

Ecco di seguito l’ordine di uscita:

CATEGORIA CAMPIONI

Orietta Berti – “Quando Ti Sei Innamorato” Bugo – “E Invece Sì” Gaia – “Cuore Amaro” Lo Stato Sociale – “Combat Pop” Irama – “La Genesi Del Tuo Colore” Ermal Meta – “Un Milione Di Cose Da Dirti” Malika Ayane – “Ti Piaci Così” Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti – “Bianca Luce Nera” La Rappresentante Di Lista – “Amare” Random – “Torno A Te” Fulminacci – “Santa Marinella” Willie Peyote – “Mai Dire Mai (La Locura)” Gio Evan – “Arnica”

CATEGORIA NUOVE PROPOSTE

OSPITI

Achille Lauro sarà ospite fisso, stasera duetterà con Emma Marrone. Sarà poi realizzato un omaggio ad Ennio Morricone, il premio Oscar scomparso nel 2020: protagonisti Il Volo e Andrea Morricone, figlio del Maestro. Ci sarà poi Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per la canzone “Io sì”. Inoltre, omaggio ai brani di Sanremo che hanno fatto la storia della musica italiana, con gli interpreti originali: Gigliola Cinquetti (“Non ho l’età” e “Dio come ti amo”), Marcella Bella (“Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi”), Fausto Leali (“Mi manchi” e “Io amo”). Fiorello omaggia Renato Carosone con una versione di Caravan Petrol arrangiata da Enzo Avitabile.

