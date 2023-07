“Yo te prometo” e “La penultima”, il ritorno di Lucia Perez

Ritroviamo con piacere una delle cantanti che hanno avuto poca fortuna all’Eurovision, forse schiacciati anche da brani non all’altezza. Riecco dunque Lucia Perez. Donna bellissima, fra l’altro, il pubblico eurovisivo la ricorderà nel 2011 con “Que me quiten lo bailao”, un brano folk sicuramente allegro e cantabile, ma non abbastanza forte per far presa sul pubblico in un momento in cui l’Eurovision stava costruendo il suo rilancio.

Freschissimo di uscita è invece il singolo “Yo te prometo”, anche questo sicuaramente con sonorità che rimandano alla musica da ballo e popolare, preceduto qualche mese fa da “La penultima”, una ballata folk pop anni 90. Si tratta di brani lontani dal mainstream, che la rilanciano fra l’altro in lingua spagnola dopo un periodo quasi interamente dedicato alla musica galiziana ed in generale alla sua Galizia.

In questi anni – pur continuando ad incidere: l’ultimo album risale al 2018 – infatti, l’interprete ha fatto anche tanta televisione sulla tv pubblica della comunità autonoma galiziana, non disdegnando anche qualche duetto con artisti portoghesi, favorita dall’affinità linguistica fra il galiziano e il portoghese.

