Sanremo 2024, i cantanti saranno 30: ben 12 esordienti e 6 vincitori con tanto mainstream

Saranno 30 e non 26 gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 Febbraio prossimi. Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha annunciato la decisione. Ad aumentare non sono però i giovani, per i quali i posti in palio, da assegnare il 19 dicembre con la finale di Sanremo Giovani su Rai 1 restano tre, bensì gli artisti selezionati dalla commissione.

C’è quasi tutto il mainstream attuale con diversi artisti che sono stati al numero 1 recentemente (Angelina Mango, Annalisa, Geolier, The Kolors, Fred De Palma, Ghali), alcuni vincitori (Emma, Mahmood, Il Volo, Diodato, Francesco Renga, Ricchi e Poveri) e alcuni grandi debutti: Fred De Palma, Geolier, Il Tre, Ghali, Gazzelle, La Sad, Big Mama, Rose Villain (viste nella serata duetti lo scorso anno), la stessa Angelina Mango, Alfa, e soprattutto Alessandra Amoroso che sin qui aveva preso parte a diverse serate duetti, ma rifiutando sempre la presenza in gara.

Debutto anche per Maninni, che aveva preso parte a Sanremo Giovani, senza però approdare alla finale dell’Ariston e relativamente alla categoria principale anche per i Negramaro, la cui unica partecipazione risale al 2005 quando “Mentre tutto scorre” venne clamorosamente eliminata – fra lo stupore dello stesso conduttore e direttore artistico Paolo Bonolis – dalla finale dei Giovani.

L’elenco dei 27 artisti in gara

Fiorella Mannoia (Oyà, distribuzione Sony)

Geolier (Warner)

Dargen D’Amico (Universal)

Emma (Universal)

Fred De Palma (Warner)

Angelina Mango (La Tarma, distribuzione BMG)

La Sad (Believe Digital)

Diodato (Carosello)

Il Tre (Universal)

Francesco Renga e Nek (Sony)

Sangiovanni (Sugar)

Alfa (Artist First)

Il Volo (Sony)

Alessandra Amoroso (Sony)

Gazzelle (Maciste Dischi)

Negramaro (Sugar)

Irama (Warner)

Rose Villain (Warner)

Mahmood (Island Record, gruppo Universal)

Loredana Bertè (Warner)

The Kolors (Warner)

Big Mama (Epic, distribuzione Sony)

Ghali (Sto, distribuzione Atlantic/ Warner)

Annalisa (Warner)

Mr. Rain (Atlantic, gruppo Warner)

Maninni (Epic, distribuzione Sony)

Ricchi e Poveri (Sony)

I titoli delle canzoni saranno presumibilmente svelati nella finale di Sanremo Giovani, dalla quale usciranno gli altri tre nomi per l’Ariston

L’elenco dei 12 di Sanremo Giovani

Bnkr44: Effetti speciali (Puro srl)

Clara: Boulevard (Warner)

Dipinto: Criminali (Capitol Records, gruppo Universal)

Fellow: Alieno (Warner)

Grenbaud: Mama (Universal)

Jacopo Sol: Cose che non sai (Universal)

Lor3n: Fiore d’inverno (Musica è)

Nausica: Favole (Warner)

Omini: Mare forza 9oi (Sony)

Santi Francesi: Occhi tristi (Sony)

Tancredi: Perle (Warner)

Vale LP: Stronza (Sugar)

Mi piace: Mi piace Caricamento...