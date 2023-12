Camilla Dot e il suo singolo “Worthless”: “Vi racconto la mia musica” (VIDEOINTERVISTA)

Dai video col fratello su YouTube ai primi pezzi originali ed una passione per la musica classica, il vinile, Vinicio Capossela e Olivia Rodrigo. Emma Camilla Candotti, in arte Camilla Dot è tutto questo e molto di più. In questi giorni è uscito “Worthless”, il suo secondo singolo dopo “Happiness awaits”.

Noi abbiamo intervistato questa giovanissima cantautrice classe 2004, che scrive e canta in inglese e al momento vive a Parigi, per farci raccontare il suo universo musicale.

Qui sotto trovate la videointervista

E questo è il suo ultimo singolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...