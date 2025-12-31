Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

La Top 20 dei migliori brani europei del 2025 scelti da Euromusica

di · 31 Dicembre 2025

Top 20 Europea

Come ormai da tradizione, l’ultimo post dell’anno è dedicato alla Top 20 scelta dalla nostra redazione delle migliori canzoni europee uscite nel 2025 o – riguarda una delle nostre scelte – arrivate al vertice delle classifiche nel 2025 nonostante fosse uscita qualche tempo prima. Quest’anno più che mai è davvero un viaggio musicale che spazia tantissimo fra generi e canzoni, passando dalla EDM, al pop, alla musica con influenze etniche, sino al jazz e al cantautorato.

Abbiamo stilato una  graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Qui sotto, potete vedere la playlist dei video, ordinata dalla numero 20 alla 1 con in basso la playlist video e quella su Spotify.

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald 🇳🇱
2011: Cancion de amor caducada – Melendi 🇪🇸
2012: Standing still- Roman Lob 🇩🇪
2013: Ça ira – Joyce Jonathan 🇫🇷
2014: Derniere danse- Indila 🇫🇷
2015: Love me like you- Little Mix 🇬🇧
2016: Corzinha de Verão – Deolinda 🇵🇹
2017: Stranger – Sigrid 🇳🇴
2018: Toy – Netta 🇮🇱
2019: Castles- Freya Ridings 🇬🇧
2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ 🇮🇸
2021: Zitti e buoni – Måneskin 🇮🇹
2022: De Diepte- S10 🇳🇱
2023: Angelina Jordan – Love don’t let me go 🇳🇴
2024- Give my heart a break-Cazzi Opeia🇸🇪

 

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *