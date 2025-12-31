La Top 20 dei migliori brani europei del 2025 scelti da Euromusica

Come ormai da tradizione, l’ultimo post dell’anno è dedicato alla Top 20 scelta dalla nostra redazione delle migliori canzoni europee uscite nel 2025 o – riguarda una delle nostre scelte – arrivate al vertice delle classifiche nel 2025 nonostante fosse uscita qualche tempo prima. Quest’anno più che mai è davvero un viaggio musicale che spazia tantissimo fra generi e canzoni, passando dalla EDM, al pop, alla musica con influenze etniche, sino al jazz e al cantautorato.

Abbiamo stilato una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Qui sotto, potete vedere la playlist dei video, ordinata dalla numero 20 alla 1 con in basso la playlist video e quella su Spotify.

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald

2011: Cancion de amor caducada – Melendi

2012: Standing still- Roman Lob

2013: Ça ira – Joyce Jonathan

2014: Derniere danse- Indila

2015: Love me like you- Little Mix

2016: Corzinha de Verão – Deolinda

2017: Stranger – Sigrid

2018: Toy – Netta

2019: Castles- Freya Ridings

2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ

2021: Zitti e buoni – Måneskin

2022: De Diepte- S10

2023: Angelina Jordan – Love don’t let me go

2024- Give my heart a break-Cazzi Opeia🇸🇪

