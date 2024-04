“Bukuroshe”, il banger di Arilena Ara ft Young Zerka

In arrivo dall’Albania un brano destinato a far ballare tutti sulle spiagge del Mediterraneo. Si chiama “Bukuroshe” ed è frutto della collaborazione fra Arilena Ara, uno dei nomi più importanti e prominenti del pop del Paese delle Aquile ed il rapper suo connazionale Young Zerka, formatosi a Londra ma cresciuto con la Giamaica nel sangue.

Il brano, che mescola pop, elettronica e reggae, è stato presentato alla versione albanese di X Factor, di cui Arilena Ara è giurata.

Diversi singoli ed un album all’attivo, tutti al primo posto, Arilena Ara era stata selezionata, come vincitrice del concorso nazionale Festivali I Kenges, per rappresentare l’Albania all’Eurovision 2020 con “Fall from the sky”, ma la rassegna fu cancellata per il Coronavirus e non le venne restituita la partecipazione l’anno successivo.

Lei però non si è persa d’animo ed ha rilanciato ancora la sua carriera, sia in patria che all’estero, con collaborazioni importanti. Il brano lo trovate sotto, il video non ce lo fanno importare, ma l’esibizione live va vista perchè merita: cliccate qui

