Darin torna a far ballare l’Europa (e l’Italia) con “Electric”

In alta rotazione anche in Italia in questi giorni “Electric”, il nuovo singolo di Darin Zanyar, il cantautore svedese di origine curda che il nostro Paese ha conosciuto fra il 2021 ed il 2022 con “Can’t stay away”. e successivamente per “Superstar”, top 10 Airplay Indie e top 100 Earone per un anno consecutivo, oltre mezzo miliardo di stream su Spotify,

Come sempre ci capita, arriviamo a questi artisti con netto ritardo rispetto al resto d’Europa. Darin, per esempio, è conosciuto per le numerose partecipazioni al Melodifestivalen, il concorso di selezione svedese per l’Eurovision. In patria poi è un vero big perchè i dieci album pubblicati in vent’anni di carriera hanno tutti raggiunto il primo posto in classifica.

Appena arrivato nelle radio, il brano promette di essere uno dei banger della prossima estate e riempire le dancefloors. Non ci stupiremmo di sentirlo e vederlo nelle varie rassegne estive anche nel nostro Paese.

