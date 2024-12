Eurovision 2025: il Montenegro chiude le polemiche scegliendo Nina Žižić, che si prepara al bis

La vicenda del Montenegro all’Eurovision 2025 finisce come inevitabilmente doveva andare: dopo il ritiro polemico dei Neonoen, beccati con un brano non elegibile, sarà la seconda classificata Nina Žižić a rappresentare il Paese balcanico all’Eurovision di Basilea col brano “Dobrodošli”

Per lei sarà la seconda partecipazione dopo quella del 2013, in cui insieme agli Who See rappresentò il Paese col brano “Igranka”, senza però arrivare in finale.

La vicenda fra l’altro ha portato alle dimissioni di direttore artistico del Montesong di Vladana Vucinic, rappresentante eurovisiva del Paese nel 2022. In una dura nota, la cantautrice e giornalista accusa la tv di poca trasparenza:

(…) Il Servizio Pubblico del Montenegro [RTCG] ha l’obbligo di rendere tutto quanto di pubblico dominio, e quindi di rispondere alle seguenti domande, cosa che spero faranno.

– Come e in che modo è stato finanziato Montesong?

– Chi e in che modo RTCG ha presentato l’intero progetto?

– Qualcuno ha ricevuto compensi speciali?

– Quali erano esattamente gli obblighi della RTCG in base al contratto, in termini di sceneggiature, produzione, ospiti, ecc.

– Quali sono stati gli errori commessi e si intende fare qualcosa per far sì che questo festival possa continuare in futuro?

Quando le cose vengono fatte in modo trasparente, non c’è bisogno di far passare nulla in sordina, perché questo getta solo un’ombra sui mesi di sforzi investiti, e l’Eurovision viene nuovamente visto in un contesto negativo che alla fine danneggia i musicisti del Montenegro e la loro promozione in Europa.