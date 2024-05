“Candlelight”, un testo di speranza nel nuovo singolo di Manizha

Recentemente diventata madre, torna alla musica Manizha, la cantante russa dissidente ultima a rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest – nel 2021, con il brano “Russian Woman”. Esce in queste ore il singolo “Candlelight”, una ballata con un testo importante e di speranza. Il testo ruota infatti attorno al tema della speranza e del mantenimento di una luce nel cuore di ciascuno, anticipando giorni migliori.

La speranza è come lume di candela / finché sei ancora vivo / Nessuno può togliere questa luce”

Parole che in un certo senso sembrano rimandare al periodo gramo che sta vivendo la Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina. L’artista, da sempre impegnata per la pace e feroce oppositrice del presidente Putin, è stata anche inserita nella lista nera del suo Paese proprio per le sue posizioni. Di recente è uscito il suo terzo lavoro e adesso l’artista di origine tagika con questo brano in inglese prova a far sentire di nuovo la sua voce sulla scena internazionale

