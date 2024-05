“Estarè millor demà”, la hit estiva delle Marlena canta in spagnolo e catalano

Simao stati fra i primi a parlare delle Marlena, il duo spagnolo che ha mutuato il nome dalla protagonista del brano “Torna a casa” dei Maneskin, gruppo col quale hanno condiviso l’esperienza alla prima fase di X Factor 2017.

Dopo due anni di grandi successi, le abbiamo ritrovate lo scorso gennaio al Benidorm Fest, il concorso di selezione spagnolo per l’Eurovision, dove però nonostante un bel brano (“Amor de verano“), sono state tradite da una prova vocale non all’altezza della versione su disco.

Adesso rieccole, con un duetto particolarmente interessante e significativo perchè mette insieme lo spagnolo- da loro cantato – ed il catalano:”Estarè millor demà” infatti vede la partecipazione di The Tyets, duo hip hop di Barcellona che canta quasi esclusivamente in quella lingua. Il pezzo è molto forte e si candida a diventare una delle hit dell’estate in Spagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...