“Lalalala”, Marina Satti scalda l’estate e presenta il nuovo EP

Nemmeno il tempo di digerire l’ottimo undicesimo posto all’Eurovision 2024 con “Zari”, già 4 milioni di streaming e due dischi di platino prima ancora che l’Eurovision iniziasse, che Marina Satti esce con “Lalalala”, nuovo singolo.

Come succede in questi casi, si tratta con buona probabilità della canzone “scartata” per la rassegna e che però sembra avere anch’essa un ottimo potenziale dal punto di vista del coinvolgimento del pubblico con un ritornello ipnotico e che si presta moltissimo all’interazione social.

Scritto parzialmente dallo stesso team autoriale della canzone eurovisiva, il brano fa parte, come quello eurovisivo, del nuovo EP della cantante greca di origine sudanese dal titolo “P.O.P”, uscito giusto ieri, insieme anche a “Tucutum”, l’altro brano certificato dell’artista

