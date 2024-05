“Lose”, ecco il nuovo singolo di Sarah Bonnici

A volte si sbagliano le scelte. Ascoltando “Loop”, il nuovo singolo di Sarah Bonnici, ultima rapresentante maltese all’Eurovision, si ha proprio questa sensazione. La cantante, figlia di un ricco imprenditore di Malta, è infatti arrivata ultima in semifinale col brano “Loop”, la solita dimenticabile produzione svedese.

Questa traccia, che con ogni probabilità è quella scartata per l”Eurovision 2024, forse non sarebbe stata comunque sufficiente per la qualificazione, ma avrebbe sicuramente fatto meglio, perchè si distacca dai soliti clichè e propone se non altro uno slancio di novità. Spiace per l’artista, ottima ballerina e molto migliorata nel canto dalla selezione nazionale, anche se il cammino in salita era ampiamente pronosticato.

Può comunque consolarsi con un primo posto nella chart nazionale, il primo in carriera, in attesa del primo album, al quale sta tuttora lavorando.

Mi piace: Mi piace Caricamento...