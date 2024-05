“Vandalist” e “Come back home”: Noga Erez è il nome emergente del pop lanciato da Netflix

Con appena due album all’attivo Noga Erez è già uno dei nomi più prominenti della scena indie pop mediorientale. Nata in Israele, 34 anni, formazione jazz, ha già fatto da supporter o collaborato con alcuni artisti internazionali come Weezer, Florence + The Machine e Missy Elliott che ha realizzato un remix della sua hit “Nails”. E quattro anni fa Forbes l’ha inserita fra gli Under 20 più influenti di Israele.

Escono ora due singoli nei quali si sente appieno quanto la sua produzione sia influenza dal sound americano e in particolarità da certe sonorità scure. “Visualizer” e “Come back home” ne segnano il ritorno dopo tre anni passati a raccogliere i frutti anche di una serie di esibizioni proprio negli Usa che le sono valsi una recensione sul New York Times e un servizio sul Fashion Gone Rogue, una delle principali riviste di moda e costume Usa.

Nel mezzo anche “Quiet“, un brano scritto per la colonna sonora del film statunitense “Heart of stone”, uscito su Netflix e nel quale compare un’altra israeliana celebre, l’attrice e modella Gal Gadot.

Mi piace: Mi piace Caricamento...