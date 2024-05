“Yacht Club” è un amore estivo secondo Asteria. Fuori il videoclip ufficiale

È uscito ieri, venerdì 24 maggio, il videoclip ufficiale di “Yacht Club”, l’ultimo singolo della cantautrice bergamasca Asteria pubblicato lo scorso venerdì 17 maggio, che precede il primo lavoro discografico dell’artista di cui non abbiamo ancora una data d’uscita o un titolo.

Il brano, che ha le tipiche sonorità di una canzone estiva, non è un tormentone leggero e privo di significato, bensì racconta esperienze di vita vissuta: quell’amore nato in estate e morto al termine della vacanza, quelle esperienze che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, soprattutto in adolescenza o in gioventù.

È il racconto di un amore estivo tra due persone appartenenti a mondi diversi, che per caso si ritrovano nello stesso luogo, dove scaturisce una forte attrazione fatta di chimica e silenzi: è la narrazione malinconica di un momento, consumato dal paradosso dell’incomunicabilità.

È una relazione destinata a durare poco, ma la sua intensità non ne rende da meno le emozioni vissute. Un amore estivo e leggero che, anche se consumato, lascia comunque un po’ di rabbia dentro. Abbiamo cercato qualcosa che sapevamo che non avremmo mai trovato in noi.

Asteria, nome d’arte di Anita Ferrari, è autrice del testo, la musica invece ha la firma di CanovA. Abbiamo già sentito parlare di questa giovane cantautrice bergamasca (e ne abbiamo già scritto sulle pagine di questo sito) quando ha duettato con la sua compaesana chiamamifaro sulle note di “Santa Subito” (contenuta nell’EP “Default”, qui la nostra recensione) o anche per le due partecipazioni a Sanremo Giovani.

“Yacht Club” è stato dunque il pretesto che cercavamo per raccontare un altro talento della nuova generazione di cantautori italiani che hanno tanto da raccontare e che scrivono brani in grado di unire generazioni grazie alla loro freschezza. Il singolo è disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 17 maggio per Double Trouble Club, Island Records e Universal Music Italia. Il videoclip, diretto da Dado Freed, è online da venerdì 24 maggio.

